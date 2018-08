Festivalernas ansvar för miljöpåverkan varierar och veganmaten får samsas med plaststop – "Då publiken är i festivalstämning och fri så kanske de inte tänker på sortering”

Grön el och nedbrytbara kärl lär bli vanligare i framtidens festivaler. Vi talade med några arrangörer bakom sensommarens festivaler om hur de tar ansvar för miljön.

Festivalsommaren för tusentals och åter tusentals människor till fält, arenor och städer. Dels ska scenerna förses med ström, dels ska magar och strupar mättas. Festivalerna har många element att tänka på när det handlar om miljövänlighet.

En festival som står i spetsen är Flow Festival, som ordnas i Helsingfors den här helgen.

- Flows mål är att bli bättre på miljöhänsyn för varje år som går, säger produktionschefen Isabella Rossi.

Några konkreta åtgärder som arrangörerna har tagit till är bionedbrytbara engångskärl, grön el, koldioxidneutralitet, lokal och säsongsaktuell mat och ingen parkering för bilar. Festivalen följer ett eget ansvars- och miljöprogram.