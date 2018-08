Kemikaliejätten Monsanto tvingas betala över 250 miljoner i skadestånd - "Det är dags för Monsanto att prioritera konsumenternas hälsa"

Rikkakasvien torjunta-aineen glyfosaatin käyttö on katkolla vuodenvaihteessa. Glyfosaatin on arvioitu aiheuttavan syöpää ja keskenmenoja. Silti tutkijakaan ei olisi äkkiseltään kieltämässä aineen käyttöä. Vaarana on, että glyfosaatin tilalle otettaisiin käyttöön vielä vaarallisempia aineita.