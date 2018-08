Multitalangen från Kåtnäs vill bli lika bra som idolen Kaisa Mäkäräinen: "Det blir ju inte så att det plötsligt bara händer över en natt"

Skidskytte, skidåkning, friidrott och tidigare även orientering. Närpesbördiga Heidi Kuuttinen är defintivt för mångsidig träning och tävlingsverksamhet, speciellt i unga år. Just nu laddar 20-åringen för en vinter då hon satsar fullt ut på skidskyttet.

När Yle Sporten träffar Heidi Kuuttinen är det på hemmaplan vid Mosedal i Närpes.

Hemma är egentligen på ytterligare några kilometers avstånd borta i Kåtnäs, där skidskyttefamiljen Kuuttinen har sin bas och egen träningsanläggning.

Hennes egentliga gren är skidskytte, som allting kretsar kring.

Men som ett led i träningen tränar och tävlar hon också i friidrott.

– Jag tror för det första att det ger bra omväxling i träningen, att få göra något annat och bryta mönstret från rullskidorna och stavarna. Man får löpa en hel del och skapar andra irritationer för benen, kroppen och lungorna. Att det blir löpt längre sträckor handlar om att utveckla uthålligheten och att pressa sig under en längre tid. Det ger mycket för min vinter, berättar Kuuttinen för Yle Sporten.

Två helger = en friidrottssäsong

Hennes tävlingssäsong inom friidrotten blev lite längre än planerat då hennes två silvermedaljer vid junior-FM öppnade för en medverkan vid helgen nordiska mästerskap i Gävle.

FM blev hennes första tävling för sommaren och NM blir sannolikt den sista.

Kuuttinen åker till Sverige i helgen för att representera Finland vid NM. Kuuttinen tränar flitigt friidrott vid sidan av skidskyttet. Bild: Yle/AnttiKoivukangas

All löpning, både i terräng eller på banan är ändå bara led i förberedelserna för det som komma skall när snön faller.

– Jag väntar jättemycket på vintern och är ivrig. Mitt mål för vintern är att prestera vid junior-VM, det är sista året jag får vara med och tävlingarna går i Brezno i Slovakien. Där har jag mitt huvudsikte, men jag vill också prestera bra på FM. Det absoluta målet är ändå på JVM, betonar Kuuttinen.

I vår blev Kuuttinen student efter fyra år vid Närpes gymnasium och kommer nu att ta ett mellanår från studierna när hon går in för säsongen 2018–2019.

"Det händer inte plötsligt över en natt"

Satsningen på skidskytte är helhjärtad och Kuuttinen tillhör också landslagsringen som en av totalt fyra U21-åkare.

– Det blir ju inte så att det plötsligt bara händer över en natt. Man bygger på år för år och lite i taget. Jag förväntar mig inte att det skall hända något magiskt eller megastort just i år, jag vill fortsätta utvecklas och gå framåt både fysiskt och mentalt samt i mitt skytte. Alla delar som ingår i grenen skall bli bättre, understryker Kuuttinen.

Kuuttinen tävlar också i löpskytte och rullskidsskytte. Heidi Kuuttinen blir intervjuad i skogen.

Skytteträningen är något Kuuttinen fokuserar mycket på under kommande säsong.

Säkerheten har funnits där, men för tillfället ligger vikten på att utveckla snabbheten i skyttet.

I jakten på att utvecklas som skidskytt i Finland är det naturligt att Kuuttinen noggrant följt med en viss ikons förehavande genom åren.

– Kaisa Mäkäräinen har jag följt med under dessa år och det har varit roligt att via TV se att man från Finland kan bli så bra. Hon är lite som min lilla idol, jag gillar hur hon klarar av att kämpa och aldrig ge upp. Jag vill förstås själv bli lika bra och kanske ännu bättre än hon, men jag vet att det ligger mycket jobb framför mig.

Sparrning av yngre brodern

Förutom att träna individuellt och på landslagssamlingar har hon också stor nytta av sin yngre bror Patrik (född 2000) och syskonen sparrar varandra framåt i karriären.

Patrik Kuuttinen i skidspåret vintern 2018. Patrik Kuuttinen, junior-FM 2018. Bild: Henrik Byggmästar

– Vi har stor nytta av att ha varandra, vi kan träna tillsammans och göra mycket av vår träning på liknande sätt även om det skiljer en hel del i fart numera. I skyttet är det bra att ha någon att skjuta med, men för tillfället ligger vi på läger vid ganska olika tidpunkter så det har blivit svårare. Alltid när vi är båda hemma tränar vi tillsammans.

Heidi tränas av sin pappa och hemma i Kåtnäs finns både en skytteplats och vintertid ett skidspår som dessutom i samråd och samarbete med grannarna brukar förlängas rejält under vintermånaderna.

Spåret är i folkmun känt som Kuuttinen-spåret.

Men innan snön faller gäller det att träna mångsidigt och mycket, om det skall bli framgång vid JVM i månadsskiftet januari-februari 2018–2019.

"Träna och tävla mångsidigt"

Kuuttinens ståndpunkt i debatten kring många grenar eller inte för unga idrottare är solklar.

More is more, speciellt när man är ung.

– Jag anser att man skall träna och tävla mångsidigt åtminstone när man är ung. Sen får man välja vart man vill rikta in sig när man blir lite äldre, jag har själv också orienterat tidigare men det har jag lämnat bort. Det handlade då helt enkelt om prioriteringar i tidsanvändningen.

– Nu har jag mina tre grenar och jag tror bara att det är hemåt att växla mellan olika grenar, avrundar Heidi Kuuttinen.

Heidi Kuuttinen springer 5000 meter vid de nordiskbaltiska mästerskapen i Gävle klockan 12.05 lokal tid nu på söndag.