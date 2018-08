Vilken uppvisning! Jakob Ingebrigtsen, 17, dubbel Europamästare efter familjefest – Sveriges 21-åriga debutmedaljör fick ärevarvsskolning av förebilderna

Berliinin EM-kisoissa on puhuttanut sääntö, jossa tiettty määrä urhelijoita etenee suoraan välieriin eri juoksulajeissa. Kansainvälisen yleisurheiluliiton ja Euroopan yleisurheiluliiton hallituksen jäsenen Antti Pihlakoski on joutunut kyselemään, miksi sääntö on mukana Berliinin EM-kisoissa, vaikka se alun perin suunniteltiin Amsterdamin EM-kisojen kaltaiseeen tilanteeseen.