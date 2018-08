Essä: Varför upprörs vi inte av rikedomen?

Många stora samhällsproblem hänger samman med fördelningen av rikedom men det verkar inte uppröra - borde det? Axel Vikström undersöker argumenten för och emot rikedom.

Mitt första möte med rikedom ägde rum när jag gick i fjärde klass. En dag började en ny kille i skolan, men snacket om honom hade startat långt innan på grund av den enorma villan som hans familj smällt upp på andra sidan åkern.

Förmodligen var det gula huset inte mycket ståtligare än en genomsnittlig villa, men sett ur våra ögon var det en palatsliknande skapelse som tornade upp sig borta vid skogsbrynet.

Det enda vi visste (genom det sedvanliga landsbygds-skvallret) var att familjen flyttat hit från Grankulla, och att killens pappa tydligen tjänade en massa pengar genom sitt jobb.

Det nybyggda huset låg endast omkring 600 meter från skolhuset, men trots det fick killen varje morgon skjuts av sin mamma. Jag minns hur vi andra skakade på huvudet åt att någon kunde kråmas bort på det sättet.

Samtidigt som vi gjorde vårt bästa för att sinsemellan uttrycka misstänksamhet gentemot den nya familjen var vi ändå väldigt fascinerande av dem.

Den skeptiska attityden försvårades också av att killen visade sig vara irriterande trevlig. När han en dag under slöjdlektionen frågade om jag ville komma hem till honom efter skolan fanns det inte på tapeten att jag skulle tacka nej.

Jag minns inte mycket av hur huset såg ut inifrån, men jag minns att vi spelade ett av expansionspaketen (det med husdjur) till datorspelet The Sims som ingen annan i klassen ägde.

Spelet kostade förmodligen bara runt 30 euro, men för en tioåring var detta en så tydlig markör för rikedom som det kunde bli.