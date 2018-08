Succébröderna Ingebrigtsen är ett team med stort T – passar också på att tacka Finland för medaljminnen och lyckad operation: ”Älskar Finland!”

Bild: imago/Sven Simon/ All Over Press

Då Filip inte kunde delta stöttade han bröderna Henrik och Jakob vid uppvärmningen. Bröderna Ingebrigtsen vill betona hur viktig deras sammanhållning var för framgången i friidrotts-EM. Dubbelsegern på 5000 meter var kronan på verket.

Ingen kväll utan Ingebrigtsen – åtminstone de två senaste EM-kvällarna i Berlin. Bara 17-åriga Jakob tog två guld (1500 och 5000 meter) på ett dygn och storebror Henrik tog silver på 5000 meter. Lagandan är väldigt viktig, menar bröderna.

– Vi är mycket med varandra på fritiden och vi tänker på liknande sätt. Så vi tänker ganska lika i tävlingarna också, säger dubbelmästaren Jakob och får medhåll av Henrik.

Bröderna har hjälp av varandra också på banan. Jakob Ingebrigtsen är löpare.

En skada satte stopp för tredje brodern Filip inför tävlingen på 5000 meter – men den satte inte stopp för stödet Filip gav sina bröder under uppvärmningen.

– Ja det är viktigt att ha den tredje parten med oss på uppvärmningen. Vi vet att han hoppades på det bästa för oss även om han själv inte haft det mästerskap han önskat sig, säger Jakob.

Har fått ovärderligt stöd av sina storebröder

De norska bröderna delar med sig av erfarenheter i vått och torrt. Jakob har haft nytta av sina storebröder i början av karriären.

– Ja, vad ska man säga om Jakob, there is no one like him. Han har levt ett toppidrottarliv i tio år redan. Han lär sig av våra misstag och av våra positiva upplevelser. Vi diskuterar taktik, tävlingsupplägg, träning och allt möjligt. Så vi jobbar verkligen som ett team, säger Henrik, som vann EM-guld på 1500 meter i Finland 2012.

Jakobs stora genombrott kom i Berlin. Bröderna Ingebrigtsen firar.

Och Henrik behöver inte ens få en fråga om Finland för att ösa beröm över landet i Yles intervju:

– Och vi har ett bra förhållande till Finland, jag älskar Finland! År 2012 blev jag Europamästare i Finland, Jakob har tagit medalj vid junior-VM i Finland och jag har blivit opererad i Åbo. Jag älskar Finland, tusen tack!

Hyllas på alla håll och kanter: ”Kommer som en frälsare”

Ingebrigtsen-bröderna finns på allas läppar – och i synnerhet unga Jakob har tagit Europa med storm.

– Jakob Ingebrigtsen är ett fenomen som på bara en säsong växt till en av friidrottsvärldens största stjärnor. Han kommer som en frälsare, då Usain Bolt lämnat platsen vakant och ingen ännu tagit den, skriver Aftonbladets krönikör Mats Wennerholm.

Också på hemmaplan är tonen lyrisk, förstås. VG:s krönikör Leif Welhaven utmanar läsarna:

– Någon som vågar slå vad om att Jakob Ingebrigtsen en dag är Norges största idrottare genom tiderna? skriver han.

– Nu är den stora frågan hur mycket bättre han kan bli de närmaste åren, när kroppen utvecklats färdigt. Det ska tiden utvisa, men det finns skäl till att se fram emot det som händer om drygt 700 dagar. Då är det OS i Tokyo, skriver Welhaven.