Formbesked med två veckor kvar till US Open: Kontinen och Peers vann i Toronto

Henri Kontinen och John Peers gick hela vägen och vann Mastersturneringen i Toronto. Paret tog sin tredje turneringsseger den här säsongen då man besegrade Raven Klaasen och Michael Venus i finalen.

Mastersturneringen i Toronto gick som på räls för Henri Kontinen och John Peers. Precis som i Brisbane och London tog paret hem hela turneringen.

Kontinen och Peers vann finalen mot Raven Klaasen och Michael Venus 6–2, 6–7, 10–6.

– En bra match av oss. Vi servade bra och de lyckades aldrig få något servegenombrott, säger Kontinen efter matchen enligt STT.

Någon längre paus blir det inte för Kontinen och Peers efter segern. Redan den här veckan spelar man i turneringen i Cincinnati.

– Det känns skönt att blicka mot denna vecka eftersom vi spelade så bra. Nu kan jag ta en öl för att fira segern och sedan åker vi till Cincinnati, säger Kontinen.

US Open väntar om två veckor

Om två veckor inleds årets sista grand slam-turnering US Open och Kontinen/Peers har börjat visa upp en stigande form. En bra insats även i Cincinnati gör att paret kan gå in i US Open med ett starkt självförtroende.

I år har paret inte lyckats speciellt bra i grand slam-sammanhang. I Franska öppna gick man till kvartsfinal men i både Australiska öppna och Wimbledon blev det respass tidigt. Förra året gick Kontinen och Peers till semifinal i US Open.

I singelturneringen i Toronto gick segern till världsettan Rafael Nadal som besegrade greken Stefanos Tsitsipas med 2–0 i set. Nadal tog sin 80:e titel i karriären och den 33:e i en Mastersturnering.