Helsingforsföräldrarna kommer inte åt kommunikationsverktyget Wilma - staden lovar en lösning under måndagen

I Helsgingfors upphörde skolornas kommunikationsverktyg Wilma att fungera under söndagen 12.8 och problemen har fortsatt följande dag. Felet repareras under måndagen.

Helsingforsföräldrar kommer inte åt att logga in i kommunikationsverktyget Wilma, som skolorna använder för att kommunicera med elevernas föräldrar.

Under söndagskvällen uppdagades problemet, och det var fortfarande inte löst på förmiddagen på måndagen.

I andra städer öppnas Wilmas inloggningssida som den ska, men den som loggar in via Helsingfors stads sidor möts av texten "Your connection is not private", vilket på svenska betyder att din nätverksanslutning inte är privat.

Soili Haapala, informationschef vid stadens enhet för fostran och utbildning, blev varse om problemen på söndag kväll.

- Då började vår ICT-expert med att åtgärda felet, och arbetet fortsätter idag på måndag.

Enligt Haapala har problemen inget att göra med söndagens överbelastningsattack mot flera ministeriers webbplatser.

- Det här är en tillfällig störning. Vi har inte blivit utsatta för en attack, det handlar om en tillfällig intern störning, säger hon.

Vad beror felet på?

- Det är vår egen säkerhetsinstallation som vi är tvungna att göra just nu. Det är helt rutinmässigt.

Varför gör man uppdateringen just nu då skolorna ska börja, och inte tidigare under sommaren?

- Just nu försöker vi så klart utreda varför det har kunnat gå såhär, det vill säga att uppdateringen inte har körts tidigare. Men problemet borde vara åtgärdat under måndagen.

När uppdateras systemen nästa gång?

- Nästa gång blir om två år.

I våras uppstod omfattande problem med datasystemen. Då kom en del av lärarna inte åt att logga in på de interna nätverken.

Artikeln baserar sig på Helsinkiläiset vanhemmat eivät pysty kirjautumaan koulujen viestintäalustaan Wilmaan – kaupunki lupaa ratkaisua ongelmaan tämän päivän aikana skriven av Ulla Malminen.