Instagram-influencer rekommenderar råa murklor – nu dras hennes kokbok in: "Ifall du provar receptet lönar det sig att ta ledigt de kommande dagarna"

Hur låter råa murklor med choklad? Bra tycker Johnna Holmgren som är en amerikansk influencer. Hon har profilerat sig som en friluftsmänniska som samlar vad hon äter.

Foxmeetsbear heter Holmgren på Instagram där hon delar med sig av sitt fria liv. Hon lever ute i vildmarken med sin make och deras tre döttrar.

Hon har nyligen skrivit en kokbok riktad till personer som vill utmana i sitt ätande. I en bloggpost den 10 augusti skriver hon att boken dragits in från försäljning.

Problemet? Murklor är giftiga ifall man inte förväller dem innan de används i matlagning.

Holmgren har drygt 130 000 följare på Instagram och är en så kallad influencer. Hon arbetar alltså med att vara aktiv på social media och influera andra. Det är en ny typ av befattning som kommit till under 2010-talet.

Boken gavs ut av Rodale Books i maj, och har funnits till försäljning i en rad olika butiker däribland näthandeln Amazon.

Fel uppmärksammades av konsumenter

Problemet med boken uppmärksammades på Amazon. Det framgår i kommentarerna och recensionerna att det i ett recept rekommenderades råa murklor.

Det mest uppmärksammade felet är en sorts svampfondue. Receptet är en lista på svampar som kan ätas råa och ska doppas i choklad.

Skärmdump från bokens försäljningssida på Amazon Kommentarer på amazon

Kokboken som nu dragits in heter Tales of a Forager's Kitchen (på svenska ungefär: Sagor från en samlares kök). I boken listade Holmgren över 80 recept och tips.

Det är i sig inget fel att äta murklor, men alla arter inom släktet skall avkokas eller förvällas innan förtäring. De ska alltså absolut inte ätas råa.

Ifall du provar receptet lönar det sig att ta ledigt de kommande dagarna ― finshin girl i en kommentar på Amazon

Signaturen fishin girl har kommenterat boken på Amazon. Hon skriver att hennes pojkvän blev mycket sjuk efter att ha ätit råa murklor. Hon avslutar sin kommentar med att skriva att ifall du provar receptet lönar det sig att ta ledigt de kommande dagarna.

En annan kommentar skriven av signaturen Matt smith håller med fishin girl i sak. Matt smith skriver att han är samlare och kock, hans omdöme om boken är "...a big old NO on this one" alltså ungefär "ett stort stadigt NEJ på den här".

Fläderbär

Andra recept som ingår i boken är en smoothie med råa fläderbär. Råa fläderbär är också giftiga. Det rekommenderas att man kokar bären eller lagar sylt av dem. Värt att notera är att alla fläderbär inte är giftiga.

På sin webbsida skriver Holmgren uttryckligt att man skall vara försiktig. Hon uppmanar läsare att inte ens röra vid växter om de inte specifikt vet att de är ofarliga.

Källor: Buzzfeed, Ne.se, Amazon.com, foxmeetsbear.com