Inte gratis preventivmedel åt alla under 25 i Vasa

Vasa kommer inte att börja ge gratis preventivmedel åt alla under 25 år. I stället införs en så kallad Vasamodell. Det är förslaget inför måndagens styrelsemöte i Vasa.

Gratis preventivmedel skulle enligt beräkningarna kosta staden cirka 300 000 euro per år. Förslaget är nu att Vasa går in för en modell som i stället kostar 30 000 euro per år.

Enligt den modellen ska klienter kunna få gratis preventivmedel i sex månader i stället för tre månader som gäller i dag. Dessutom ska gratis kondomer bli lättare att få tag i - bland annat genom skolhälsovården.

Få aborter i Vasa

I beredningen påpekas att antalet aborter bland kvinnor i Vasa redan nu är lägre än genomsnittet i Finland. I Vasa utförs sex aborter per 1000 kvinnor jämfört med åtta aborter per 1000 kvinnor i resten av landet.

Gratis preventivmedel anses sannolikt inte betydande minska antalet aborter eller könssjukdomar, åtminstone inte utan betydande tilläggskostnader.

En fullmäktigemotion, ett invånarinitiativ och en adress som gäller preventivmedel för unga har lämnats till Vasa stad.

Också i Kristinestad diskuteras preventivmedel för unga - där är förslaget till styrelsen bland annat att kondomer ska delas ut gratis.