Oma Sparbank köper åtminstone inte i detta skede Aktias sparbanksverksamhet

Oma Sparbanks pressinformation i dag handlade om att Banken har börjat utreda om den skall gå in på börsen.

En kolumn i Talouselämä satte på fredagen igång rykten om att Aktia skulle sälja sin sparbanksverksamhet till Oma sparbank (på finska Oma säästöpankki).

Förväntningen var att Oma sparbank på sin presskonferens på mångdagen skulle berätta om köpet.

När presskonferensen inleddes var Oma sparbanks representanter märkbart förtjusta över att så många journalister hade kommit till platsen.

De nyheter Oma sparbank berättade om var ändå betydligt mindre dramatiska än många hade väntat sig.

Oma sparbank vill ha större muskler för att växa

Oma Sparbanks styrelse har satt igång en utredning om det lönar sig för sparbanken att gå in på börsen. Ett beslut om banken tänker gå in på börsen eller inte väntas under hösten.

Efter presentationen av detta svarade banken undvikande på alla frågor om ett köp av delar av Aktia eller övriga banker.

Klart blev ändå att hela tanken med en eventuell börslistning är att samla in pengar för en fortsatt expansion.

- Vi vill förbereda oss på den tillväxt som vi har som mål under de kommande åren. För den måste vi investera, så vi hoppas få in lite mera kapital, säger Minna Sillanpää som är kommunikationsdirektör på Oma sparbank.

Oma sparbank har köpt flera banker tidigare

Oma sparbank har ofta vuxit genom att köpa upp andra banker.

Startskottet gick för tio år sedan då sparbankerna i Töysä och Kuortane gick ihop. Snart ändrades namnet till Oma sparbank, och med åren har sju andra banker fusionerats till banken eller köpts upp.

Men banken har också grundat nya kontor i eget namn. Enligt Minna Sillanpää är det ännu oklart om Oma sparbank skall växa organiskt eller genom att köpa upp konkurrenters verksamhet.

- Vi har haft organisk tillväxt i många år och det vill vi fortsätta med. Vi kan inte kommentera om det kommer in något annat. Vi vet ju inte vilka möjligheter framtiden ger oss.

I detta skede har alltså både Aktia och Oma sparbank avstått från att kommentera möjliga planer på köp eller samarbete på något som helst sätt.

Jag frågar Minna Sillanpää om hon kan dementera ryktena; Om det är klart att Aktia och Oma sparbank varken planerar eller diskuterar att Oma sparbank skulle köpa Aktias sparbanksverksamhet. Men jag får samma svar igen.

- Det här är ett marknadsrykte och vi har inga kommentarer om det.

Oma sparbank vill köpa mindre lönsamma konkurrenter

Oma sparbank stoltserar med en god lönsamhet. Den jämför sig med Aktia, S-banken, Finlands Hypoteksförening, Ålandsbanken, POP-bankerna och Sparbankerna.

Jämfört med ett medeltal av sin och deras verksamhet klarar sig Oma sparbank bra. Då 69,8 procent av bankernas intäkter 2017 i medeltal gick till kostnader, var motsvarande siffra för Oma sparbank 55,5 procent.

Då bankerna i medeltal gjorde en vinst på en halv procent av sitt kapital var Oma sparbanks vinstprocent dubbelt högre.

Frågan är vad Oma sparbank skulle vinna på att köpa upp verksamhet från någon av sina konkurrenter då alla verkar mindre lönsamma.

- Vi har med våra tidigare uppköp kunnat visa att de banker vi köpt har blivit mycket lönsamma efter att de kommit till oss. Vi har en effektiv organisation utan onödig byråkrati. Besluten fattas lokalt. Det är ju det som är poängen att vi kan förbättra de banker vi köper upp, säger Minna Sillanpää.

Oma sparbank räknar alltså med att köpa upp verksamhet, sannolikt från någon av de banker den jämför sig med, och sedan förbättra den.

- Ja, ni kan se på vår historia, hur vi har vuxit hittills och hur det har gått till. Jag tycker det är ett bra bevis på att vi klarar av det säger Minna Sillanpää.