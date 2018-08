Pargas stad söker ny social- och hälsovårdsdirektör – men bara för ett år

Tjänsten som ny social- och hälsovårdsdirektör har nu ledigförklarats. Den lediga tjänsten är ett vikariat på ett år. Men vad som händer sen är fortfarande oklart.

Under måndagens möte beslöt Pargas stadsstyrelse att lediganslå tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör för tidsperioden 1 september 2018 till 5 augusti 2019.

Nuvarande social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist har för ett år förflyttats till tjänsten som välfärdskoordinator vid centralförvaltningen. Därför ska till tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör tidsbestämt väljas en annan person.

Paula Sundqvist. Paula Sundqvist, Social-och hälsovårdsdirektör i Pargas Bild: Yle/Johanna Ventus

Stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) säger att det är frågan om ett ettårigt vikariat.

Är tanken att Sundqvist sedan ska återvända till tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör?

- Det återstår att se. Hon sitter på tjänsten nu åtminstone. Det här är längsta möjliga tid som vi kan anställa en vikarie för.

Hoppas på flera intresserade



Behörighetsvillkoren för tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör är en för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, god kännedom av verksamhetsområdet samt goda språkkunskaper i svenska och finska.

Social- och hälsovården i Pargas har stött på utmaningar det senaste året, främst inom barnskyddet. Enligt Holmberg är det svårt att säga ifall det påverkar intresset för tjänsten.

- Det borde inte vara något hinder för intresserade att söka tjänsten. De allvarliga problemen på barnskyddssidan är åtgärdade. Där är nu full bemanning och ny enhetschef.

Hur attraktivt är ett vikariat på ett år för att hitta bra kandidater?

- Vi hoppas att tjänsten ska locka sökande. Det är ett utmanade jobb som borde var attraktivt för personer som är intresserade av området, säger Holmberg

Mikael Holmberg. styrelsens ordförande Mikael holmberg Bild: Yle/Johanna Ventus

Tidsbristen en utmaning

Meningen är att den nya social- och hälsovårddirektören ska tillträda tjänsten 1 september i år, det vill säga om drygt två veckor.

- Det är förstås en stor utmaning. Men vi anställer så fort som möjligt. Om det blir första september eller någon vecka senare återstår att se. Tiden är knapp och folk har uppsägningstider så i praktiken kan det ta längre innan en ny person tillträder tjänsten. Under tiden sköts tjänsten på annat sätt.

Tjänsten tar slut 5 augusti 2019. Vad är tanken att ska ske med tjänsten då?

- Det återstår att se. Det beror på vem som har haft tjänsten under det här året och vad Paula Sundqvist tar för beslut under året. Hon arbetar som välfärdskoordinator under ett år. Den tiden kan förlängas, men i så fall ska ett nytt beslut fattas. Det kan ingen säga något om nu, säger Holmberg.