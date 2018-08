Kvarnbackens skola renoveras en sektion i taget - Rektorn: "Tidigare erfarenheter har lärt oss vad som är bra med baracker"

Eleverna i Kvarnbackens skola i Borgå börjar läsåret i den bekanta skolbyggnaden. Men så fort barackerna på gården blir klara kommer de äldre elevernas undervisning att flytta dit. De yngre står i tur senare under året.

En lyftkran placerar fler och fler gråa baracker på plats på skolgården.

Klockan är kvart över nio, och eleverna har just börjat läsåret. För några minuter sedan var det livligt på gården, då föräldrar tog farväl av sina färska skolelever och skolans personal visade vägen in i skolbyggnaden.

Nu hörs inget pladder och springande, för eleverna har bänkat sig i sina bekanta klassrum inne i skolhuset. Bara lite byggljud blir kvar.