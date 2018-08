Övergången till HD i marknätet äventyras på grund av DNA:s besvär

Ylen jakelupäätöksen viivästyminen vaarantaa HD-siirtymän.

Yle on kilpailuttanut tv-kanaviensa teräväpiirtojakelun antenniverkossa tavoitteenaan HD-siirtymä maaliskuussa 2020. Siirtymä vaarantuu, koska DNA on valittanut Ylen kilpailutuksesta markkinaoikeuteen. Ylen lähtökohta on, että kotitalouksille syntyy siirtymästä mahdollisimman vähän kustannuksia.