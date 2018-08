Analys: Samlingspartiet och Sdp stal huvudrollen i politiköppningen

Samlingspartiet och Socialdemokraterna fick igång maskinen på allvar på sina första sommarmöten. Kritiken gentemot den ideologiska huvudmotståndaren var hård och uppmärksamheten garanterad. För Centern är situationen svårare, skriver Yle Nyheters politiska reporter AG Karlsson.

Det politiska käbblet kom igång direkt då de tre stora partierna höll möten efter sommarpausen. I centrum stod de gamla antagonisterna Samlingspartiet och Socialdemokraterna.

Samlingspartiet kritiserade hårt SDP:s ”orealistiska löften” och ”brist på egna alternativ”, medan SDP ansåg att Samlingspartiet frikostigt delar ut pengar till de rika, medan de fattiga blir utan.

Centern hade också åsikter om saker och ting, men hamnade i skymundan.

Motsättningar gynnar båda

Samlingspartiet och Socialdemokraterna har en lång tradition av att inte komma överens med varandra. Många val har ägt rum, där de två har varit varandras huvudmotståndare.

Förutom att upplägget är naturligt då de står på olika sidor rent ideologiskt, så gynnar det båda. De tycker om att gräla med varandra och den som får uppmärksamhet får också mycket röster.

I det förra valet var det Centern som var den stora grejen. Eftersom läget nu är så jämnt kan diskussionen komma att handla om vem som blir störst, Samlingspartiet eller Socialdemokraterna.

Det passar i så fall båda mer än väl.

Möjligt med gemensam regering

Samlingspartiet och Socialdemokraterna är olika på många sätt och ser inför val varandra som fiender. Ändå kan en situation uppstå där just de två sitter och för regeringsförhandlingar.

Ponera att Samlingspartiet blir etta i valet, medan Socialdemokraterna går framåt, vilket partiet har god chans att göra efter katastrofvalet förra gången. Eller så att SDP blir etta och Samlingspartiet går framåt. Då skulle båda berättigat kunna kräva en plats i regeringen.

Partierna har meningsskiljaktiheter, men också likheter. Ingendera tycker om Centerns förvaltningsfantasier och båda förnyar gärna familjepolitiken utan väldigt värdekonservativa inslag i regeringen.

Vad ska Centern göra?

För Centern är situationen svårare. Det är svårt att upprepa en valseger efter regeringsansvar.

Om diskussionen i offentligheten dessutom handlar om hur två andra partier kämpar om tätpositionen, är upplägget inte tacksamt.

Centern kommer till lust och leda att upprepa hur ekonomin växer och hur statsfinanserna har skötts ansvarsfullt.

Det stämmer onekligen. Men partiet har en utmaning i att göra det till en fräsch kampanj under ledning av Juha Sipilä.

Detta sagt ska man aldrig underskatta Centern. Ett mer troget partifolk är svårt att hitta.

Halla-aho lurar i buskarna

Händelsevis blev galluparna mer gynnsamma för SDP ungefär samtidigt som Sannfinländarna splittrades.

Jag vågar gissa att många lönearbetare och mindre bemedlade i de två förra valen röstade på Sannfinländarna.

Räkna med att Jussi Halla-aho under hösten lägger in en offensiv just här.

Halla-aho har redan visat förmåga att tala enkelt och begripligt om det finländska arbetet och kritisera globaliseringen.

Någon stor roll spelar Sannfinländarna knappast i valet, men partiet kan knipa andelar som får en avgörande betydelse för andra.