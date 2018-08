Välgörenhetsföreningen Hope samlade in över 600 ryggsäckar för skolbarn i Åbo

I sommar lyckades välgörenhetsorganisationen Hope samla in klart fler ryggsäckar än tidigare år tack vare hjälpsamma företag och privatpersoner. Nu efterlyser organisationen istället höst- och vinterkläder.

Läsåret i Åbo kör igång på onsdagen. I år har välgörenhetsorganisationen Hope kunnat förse över 600 skolbarn från mindre bemedlade familjer med en ryggsäck.

- Insamlingen har gått jättebra. Totalt har vi samlat in över 600 ryggsäckar, säger Arja Heinonen från Åbo Hope till Yle Åboland.

Enligt Heinonen var det jippot i köpcentret Hansa i Åbo centrum som var den största succén.

- Vi hade ett pop up-stånd där i fyra timmar per dag i fyra dagar. Vi samlade in över 300 ryggsäckar bara under den tiden, berättar Heinonen.

Efterlyses: Höst- och vinterkläder och skor i gott skick

Åbonejdens OP samlade i sin tur in över 200 ryggsäckar för Hope under en egen kampanj i juli månad. Veterinärstationen Petvet donerade också 200 marknadsföringsryggsäckar.

- De är väldigt fina, men dem donerade vi till barn som behövde väskor för sina hobbyer. Barn brukar vilja ha ”vanliga” ryggsäckar till skolan, säger Heinonen.

Utöver kampanjerna donerade också privatpersoner ryggsäckar direkt till Hopes kontor. Dit kan man föra ryggsäckar hela augusti.

- Vi tar också redan nu gärna emot höst- och vinterkläder och skor i gott skick för barn. Sommarkläder har vi tillräckligt av, vi behöver inte heller i nuläget kläder för spädbarn, säger Heinonen.