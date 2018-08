Åttaåriga Saga Koivisto gjorde forskningsarbete om Ånäs i Vanda - Nu åker hon till Strasbourg

Parhaat mahdollisuudet isällä on onnistua yksinhuoltajana, kun hän on hoitanut lasta tasavertaisena jo pienestä alkaen. Kiireisten, vähän perheen arkeen osallistuneiden isien kohdalla oppimista on enemmän. Isyystutkija, professori emeritus Jouko Huttunen kertoo, millaisin eväin yksinhuoltajuuden selviytymistaisteluun voi varautua.