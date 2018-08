Drömmål då Atletico vann supercupfinalen mot ”storebror” Real: ”Att vinna mot ärkerivalen gör det ännu bättre”

Blir supercupfinalen en fingervisning om var Real Madrid står utan Cristiano Ronaldo? I sin första tävlingsmatch utan portugisen föll Real mot ”lillebror” Atletico Madrid efter förlängning. Atletico gjorde mål på våra misstag och det var en rättvis seger, säger Reals tränare Julen Lopetegui.

Årets upplaga av den europeiska supercupfinalen var ett helspanskt möte. Champions League-vinnarna Real Madrid ställdes mot Atletico Madrid som vann Europa League. Det blev en målglad och händelserik match i Tallinn som Atletico till slut vann med 4–2 efter förlängning.

– Att vinna den här pokalen är fantastiskt och att göra det mot ärkerivalen är ännu bättre, säger Atleticos back Lucas Hernandez efter matchen enligt nyhetsbyrån AFP.

Atletico fick en drömstart på matchen då Diego Costa gjorde 1–0 redan efter 50 sekunder. Anfallaren dunkande in ledningsmålet bakom Keylor Navas från snäv vinkel.

Real kvitterade och tog ledningen

Men Real som spelade sin första tävlingsmatch utan Cristiano Ronaldo skulle komma igen. Laget tog över matchen och i den 27:e minuten nickade Karim Benzema in kvitteringen.

En dryg timme in i matchen tog Real sedan ledningen då Sergio Ramos rullade in 2–1 på straff. Real såg ut att ha läget under kontroll efter ledningsmålet men matchen var långt ifrån över.

I den 79:e minuten höll sig Diego Costa framme och prickade in kvitteringen. Matchen gick sedan till förlängning och där avgjorde Atletico med ett drömmål.

”Rättvis seger”

I den 99:e minuten spelade Thomas in bollen i straffområdet till Saul Niguez som fick perfekt träff med vänsterfoten och dunkade in 3–2 på volley. Några minuter senare spikade Koke slutsiffrorna med sitt 4–2-mål.

– Det var en viktig seger. Real Madrid har inte förlorat en europeisk final sedan år 2000. Det var små saker som avgjorde och till vår fördel, säger Atleticos tränare Diego Simeone som fick följa matchen från läktaren på grund av en tidigare avstängning i Europa League.

Reals nya tränare Julen Lopetegui fick ingen bra start på sitt jobb i klubben och ansåg att Atletico förtjänade segern.

– Vi är inte nöjda med resultatet, det hör inte till vardagen att vi släpper in fyra mål så det måste vi förbättra. Atletico gjorde mål på våra misstag och det var en rättvis seger, säger han.

Resultat:

Real Madrid – Atletico Madrid 2–4

1 min 0–1 Diego Costa

27 min 1–1 Karim Benzema

63 min 2–1 Sergio Ramos straff

79 min 2–2 Diego Costa

99 min 2–3 Saul Niguez

104 min 2–4 Koke