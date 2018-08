Kimi Räikkönen festade 16 dagar i sträck – ”Tror inte att det försämrade mina resultat”

Formel 1-stjärnan Kimi Räikkönen gjorde en blixtvisit till Helsingfors för publiceringen av sin nya bok ”Den okände Kimi Räikkönen”. Ferrariföraren var sig lik under boklanseringen. Jag bryr mig inte om folk gillar boken eller inte, säger han.

Räikkönen tog, föga överraskande, inte till stora ord för att marknadsföra boken.

– Den här delen av bokprocessen är den tråkigaste, konstaterar han lakoniskt under presskonferensen.

Den 38-årige finländaren har alltid varit mån om att värna om sitt privatliv. Nu öppnar han det i bokform men han betonar att det, i hans tycke, inte är någon skandalbok.

– Jag har bara varit så ärlig jag kan. Boken kanske öppnar mitt liv en del. Men jag bryr mig inte om folk gillar den eller inte, säger Räikkönen.

Han säger att det inte handlar om en skandalbok, men man kan bland annat läsa om att han våren 2012 festade och söp 16 dagar i sträck mitt under säsongen.

Trots det placerade han sig på tredje plats i den spanska VM-deltävlingen, som följde efter festandet.

Räikkönen tror inte att han skulle ha presterat bättre om han hade begränsat sitt alkoholintag under årens lopp.

– Absolut inte. Jag tror verkligen inte att det försämrade mina resultat. Jag har sagt det många gånger.

– Folk har säkert jättesvårt att förstå det hela och jag inser att det låter våldsamt. Men det är en normal sak för mig, säger Räikkönen till Yle.

Han betonar att folk inom F1-kretsarna ofta är lite udda och att man där har en större förståelse för att han känt sig tvungen att nollställa sina tankar och känslor då och då med hjälp av alkohol.

– Jag har tömt min skalle och efter det har jag varit redo för nya utmaningar.

Boken ”Den okände Kimi Räikkönen” är skriven av författaren Kari Hotakainen. Räikkönen medger att han inte kände Hotakainen över huvud taget förrän bokprocessen kom i gång.

– Jag hade hört namnet. Men jag är usel på att läsa böcker. Jag läser knappt alls, säger han.