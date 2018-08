Madonna fyller 60 år – vi minns pop- och modeikonens bästa stilar!

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Madonna 1987 på en konsert på Wembley i London. Madonna 1987 på en konsert på Wembley i London. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Madonna 1990 på en konsert på Wembley i London. Madonna 1990 på en konsert på Wembley i London. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press