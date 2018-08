Också i går natt skickade Finland afghaner till Kabul - trots nya oroligheter i landet

Sverige har tagit timeout med avvisningar till Afghanistan, men Finland fortsätter skicka tillbaka personer dit trots nya oroligheter i landet. Det finns inget som ens liknar fred i sikte där, säger Olli Ruohomäki, rådgivare på UM.

Åtminstone 34 personer dödades i en självmordsattack mot en skola i Kabul i går och ytterligare tolv i en annan attack i samma stad.

Samtidigt bekräftar polisen i Finland i dag att man natten till torsdag har skickat fyra personer till just Kabul.

#Poliisi on palauttanut neljä Afganistanin kansalaista tänään palautuslennolla Helsingistä Kabuliin. Poliisi ei voi kommentoida muita palautuslennon yksityiskohtia. — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) August 16, 2018

Svenska Yle har försökt nå Migri om saken men fick inte någon kommentar av dem i dag.

Zabih Nikzad som har fått asyl i Finland är hemma från staden Ghazni i Afghanistan som talibanerna intog under storoffensiv i fredags. Han säger att två av dem som flögs till Afghanistan från Finland natten till torsdagen är just från den staden. Ghazni förstördes på bara fem dagar till stora delar av talibanerna. Nu har de dragit sig tillbaka ur stadens centrum men kontrollerar fortfarande omgivningen.

Sjukhusen är fulla av döda och skadade, det råder brist på vatten, mat och mediciner

Nikzad vet via kontakten med familj i Ghazni och med vänner som har flytt därifrån att det inte alls är ett tryggt ställe. Sjukhusen är fulla av döda och skadade. Det råder brist på vatten, mat och mediciner. Enligt hans vänner gjorde de afghanska säkerhetsstyrkorna ingenting för att skydda stadens befolkning mot talibanerna.

- De försökte gömma sig i regeringsbyggnader och polishus för att skydda sig själva i stället för att försvara civila, säger Nikzad.

"Flyktingar från Ghazni borde inte skickas tillbaka just nu"

Nikzads ord förvånar inte Olli Ruohomäki, Afghanistanexpert och rådgivare på Utrikesministeriet.

Han bedömer säkerhetsläget i landet som uselt. Talibanerna räknas ha kontroll eller åtminstone stort inflytande över 70 procent av landets yta. Armen klarar inte av att garantera säkerheten.

- Afghanistans armé borde ta ansvar för säkerhetsläget, men just nu är det osannolikt att den skulle kunna göra det, säger Ruohomäki.

Han tycker att Finland inte alls borde skicka tillbaka flyktingar till Ghazni just nu. Man borde ta timeout tills situationen lugnar sig, vilket kan ta tid.

Ett nytt orosmoment är terrororganisationen IS som också håller på att etablera sig i Afghanistan. IS gör allt för att underblåsa religiösa konflikter, som annars är relativt nya för landet. Det är också just IS som tagit på sig attacken i shiakvarteret Kabul i går.

Alltför många krigsherrar skulle förlora på att det blev fred

Enligt Ruohomäki finns det inget som ens liknar fred i sikte för Afghanistan som fungerar enligt krigets logik och ekonomiska politik. Alltför många krigsherrar skulle ha alltför mycket att förlora på att det blev fred.

- Det här kommer att fortsätta under vår livstid, det finns ingen lösning. Det finns inga enkla lösningar.

Ingen kommentar från Migri i dag

Migri gav i dag inte någon kommentar om nattens avvisningar, men polisen vars uppgift det är att verkställa avvisningsbesluten bekräftar dem. Fyra afghanska medborgare skickades till Kabul natten till torsdag.

Alla avvisningar till Afghanistan sker via flyg till just Kabul, som Migri listat som ett säkert område att skicka folk tillbaka till.

Mia Poutanen på polisstyrelsen förklarar att processen för avvisning och hur lång den är varierar från fall till fall. Före en avvisning kollar polisen upp om avvisningsbeslutet kan verkställas, eller om det till exempel finns någon aktuell överklagan på beslutet.

- Om vi får information om att det har hänt något som kan påverka avvisningsbeslutet försöker vi förstås beakta det, säger Poutanen.

Förändringar i landet kan ändå ske snabbt, vilket förra veckans händelser i Ghazni visar. Poutanen säger att det också har hänt att det har kommit förbud till polisen om att verkställa avvisningsbeslutet alldeles i sista stund.

"Att avbryta avvisningarna till Afghanistan är det enda rätta"

Polisen verkställer omkring tio avvisningsbeslut per dag. En del länder skickas det folk tillbaka till nästan varje dag.

Nätverket Stop deportations i Finland upprepade i går än en gång att det enda rätta Finland kan göra nu är att avbryta alla flygningar av asylsökande till Afghanistan, eftersom landet inte är tryggt och inte Kabul heller.