Sångaren Aretha Franklin är död

Drottningen av soul, sångaren Aretha Franklin har dött, 76 år gammal, uppger hennes publicist.

Tidigare i veckan kom uppgifter om att Franklin tagits in på sjukhus och att läget då var allvarligt. Hon hade långtgående cancer i bukspottkörteln.

Hon dog på torsdag morgon klockan 9.50 i sitt hem i Detroit.

Familjen skriver i ett uttalande om sin saknad:

"I en av de mörkaste stunderna i våra liv hittar vi inte de rätta orden för att uttrycka smärtan i våra hjärtan. Vi har förlorat matriarken och klippan i vår familj. Kärleken hon hade för sina barn, barnbarn, syskonbarn, och kusiner visste inga gränser."

Familjen tackar också för det stöd och de böner de fått.

"Vi har känt er kärlek för Aretha och det ger oss tröst att veta att hennes arv kommer att leva vidare."

Ungdomsporträtt av Aretha Franklin med studiomikrofon Ungdomsporträtt av Aretha Franklin med studiomikrofon Bild: Atlantic Records

Lady Soul, The Queen of Soul, The Greta Garbo of Soul är några av de namn som Aretha Franklin blivit känd under.

Hennes kraftfulla och klara röst som spände över fyra oktaver gör ändå att alla försök att kläcka nya målande epitet kommer till korta.

År 2010 kom Aretha Franklin allra överst på Rolling Stones lista över de hundra främsta sångarna av bägge könen någonsin, och på nionde plats när det gällde alla tiders bästa artister.

1987 blev hon den första kvinnan att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame.

Aretha (som i de flesta sammanhang nämndes bara med sitt förnamn) vann 18 Grammy-priser, varav en som erkänsla för sitt livsverk, och uppträdde vid installationsceremonierna för två av USA:s presidenter, Bill Clinton och Barack Obama.

2005 tilldelades hon USA:s förnämsta civila utmärkelse, presidentens hedersmedalj, av den dåvarande statschefen George W. Bush.

Och hennes stil, vare sig hon sjöng soul, R&B, gospel eller pop, kom att påverka oräkneliga kvinnliga artister.

Barack Obama, Michelle Obama och Joe Biden ser Aretha Franklin sjunga vid ett minnestillfälle som hedrar Martin Luther King Jr. Barack Obama, Michelle Obama och Joe Biden ser Aretha Franklin sjunga vid ett minnestillfälle som hedrar Martin Luther King Jr. Bild: AFP / Lehtikuva

Uppväxt och skivkontrakt

Aretha Louise Franklin föddes den 25 mars 1942 i Memphis men växte upp i Detroit. Hennes far, baptistpastor C. L. Franklin, var en berömd predikant med smeknamnet The Man With the Million-Dollar Voice, och skivinspelningar av hans predikningar nådde en stor publik.

Aretha växte upp med gospelmusik, hon sjöng med sina systrar i faderns kyrka, och hon gjorde sitt första soloframträdande då hon var tolv år.

Sin första skivinspelning The Gospel Soul of Aretha Franklin gjorde hon 1956. Under 50-talets slut följde hon med sin pappa på prediko- och sångturnéer runtom i USA.

Vid 18 års ålder fick hon lust att pröva på världsligare musik, och hennes far motsatte sig ingalunda tanken.

Han tog dottern med sig till managern Jo King. En demoinspelning gjordes och sändes in till skivbolaget Columbia, som i oktober 1960 gav ut LP:n The Great Aretha Franklin.

Columbia hade dock ringa erfarenhet av att producera svarta artister. Unga Franklin marknadsfördes för den vita publiken som en sofistikerad jazz- och evergreensångerska.

Aretha Franklin uppträder vid en ceremoni ordnar av Elton Johns välgörenhetsorganisation i New York. Bild: AFP / Lehtikuva

Smärre framgångar men inget genombrott

Under de följande åren spelade hon in ett tiotal album och hade ett par smärre framgångar. Men det stora genombrottet indfann sig inte.

1966 hade Aretha Franklin vållat Columbia förluster på flera tiotusen dollar och hennes kontrakt förlängdes inte.

Räddningen kom i form av den kände producenten Jerry Wexler, som värvade henne till Atlantic. Här fick hon uppmaningen att vara sig själv och att sjunga som hon lärt sig i kyrkan, samtigt som hon ackopanjerade sig själv på piano.

I februari 1967 släpptes hennes debutsingel för Atlantic, I Never Loved A Man (The Way I Love You).

Aretha Franklin sjunger USA:s nationalsång i Michigan 2004.

År av stiltje präglade av skilsmässa

Låten blev etta på R&B-listan och hennes dittills största framgång. I april följde en cover på Otis Reddings Respect, som blev hennes signatur.

Båda låtarna fanns med på hennes första LP för Atlantic I Never Loved A Man the Way I Love You. Triumfen fortsatte med albumen Aretha Arrives 1967 samt Lady Soul och Aretha Now! 1968.

Därpå följde ett par år av stiltje, präglade av Arethas skilsmässa samt mindre genomtänkta beslut att fria till poppubliken genom insjungningar av The Beatles och liknande.

Men därpå fortsatte de konstnärliga och publikmässiga framgångarna med album som Young, Gifted and Black 1972 och liv-gospelalskivan Amazing Grace 1973 (det album som sålt bäst under hela hennes karriär).

Under 1970-talet spelade Aretha in skivor i jämn takt, men de sålde allt sämre. 1980 bytte hon skivbolag igen, nu till Arista.

