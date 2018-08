Souldrottningen Aretha Franklin är död - "Den amerikanska musikens största röst har tystnat"

Soulmusikens mäktigaste stämma har tystnat. Efter en lång kamp med cancern gick Aretha Franklin bort på torsdagen, 76 år gammal, meddelar hennes publicist.

Tidigare i veckan kom uppgifter om att Franklin tagits in på sjukhus och att läget då var allvarligt. Hon hade långt framskriden cancer i bukspottkörteln.

Hon dog på klockan 9.50 på torsdagsmorgonen lokal tid (16.50 finsk tid) i sitt hem i Detroit.

Hennes familj skriver i ett uttalande om sin saknad:

"I en av de mörkaste stunderna i våra liv hittar vi inte de rätta orden för att uttrycka smärtan i våra hjärtan. Vi har förlorat matriarken och klippan i vår familj. Kärleken hon kände för sina barn, barnbarn, syskonbarn, och kusiner visste inga gränser."

Familjen tackar också för det stöd och de böner de fått.

"Vi har känt av er kärlek för Aretha och det ger oss tröst att veta att hennes arv kommer att leva vidare."

Ungdomsporträtt av Aretha Franklin med studiomikrofon Ungdomsporträtt av Aretha Franklin med studiomikrofon Bild: Atlantic Records

En av tidernas största



Lady Soul, The Queen of Soul, The Greta Garbo of Soul är några av de namn som Aretha Franklin blivit känd under. Hennes kraftfulla och klara röst som spände över fyra oktaver gör ändå att alla försök att kläcka nya målande epitet kommer till korta.

År 2010 kom Aretha Franklin allra överst på Rolling Stones lista över de hundra främsta sångarna av bägge könen någonsin, och på nionde plats när det gällde alla tiders bästa artister.

1987 blev hon den första kvinnan att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame.

Aretha (som i de flesta sammanhang nämndes bara med sitt förnamn) vann 18 Grammy-priser, varav ett som erkänsla för sitt livsverk, och uppträdde vid installationsceremonierna för tre av USA:s presidenter, Jimmy Carter, Bill Clinton och Barack Obama.

2005 tilldelades hon USA:s förnämsta civila utmärkelse, presidentens hedersmedalj, av den dåvarande statschefen George W. Bush.

Och hennes stil, vare sig hon sjöng soul, R&B, gospel eller pop, kom att påverka oräkneliga kvinnliga artister.

Barack Obama, Michelle Obama och Joe Biden ser Aretha Franklin sjunga vid ett minnestillfälle som hedrar Martin Luther King Jr. Barack Obama, Michelle Obama och Joe Biden ser Aretha Franklin sjunga vid ett minnestillfälle som hedrar Martin Luther King Jr. Bild: AFP / Lehtikuva

Uppväxt i gospelns tecken

Aretha Louise Franklin föddes den 25 mars 1942 i Memphis men växte upp i Detroit. Hennes far, baptistpastor C. L. Franklin, var en berömd predikant med smeknamnet The Man With the Million-Dollar Voice, och skivinspelningar av hans predikningar nådde en stor publik.

Aretha växte upp med gospelmusik, hon sjöng med sina systrar i faderns kyrka, och hon gjorde sitt första soloframträdande då hon var tolv år.

Sin första skivinspelning The Gospel Soul of Aretha Franklin gjorde hon 1956. Under 50-talets slut följde hon med sin pappa på prediko- och sångturnéer runtom i USA.

Vid 18 års ålder fick hon lust att pröva på världsligare musik, och hennes far motsatte sig ingalunda tanken.

Han tog dottern med sig till managern Jo King. En demoinspelning gjordes och sändes in till skivbolaget Columbia, som i oktober 1960 gav ut LP:n The Great Aretha Franklin.

Columbia hade dock ringa erfarenhet av att producera svarta artister. Unga Franklin marknadsfördes för den vita publiken som en sofistikerad jazz- och evergreensångerska.

Aretha Franklin uppträder vid en ceremoni ordnar av Elton Johns välgörenhetsorganisation i New York. Bild: AFP / Lehtikuva

Fick sjunga som i kyrkan

Under de följande åren spelade Aretha Franklin in ett tiotal album och hade ett par smärre framgångar. Men det stora genombrottet lät vänta på sig.

1966 hade hon vållat Columbia förluster på flera tiotusen dollar och hennes kontrakt förlängdes inte.

Räddningen kom i form av den kände producenten Jerry Wexler, som värvade henne till Atlantic. Här fick hon uppmaningen att vara sig själv och att sjunga som hon lärt sig i kyrkan, samtidigt som hon ackompanjerade sig själv på piano.

I februari 1967 släpptes hennes debutsingel för Atlantic, I Never Loved A Man (The Way I Love You).

Aretha Franklin sjunger USA:s nationalsång i Michigan 2004.

Sången blev etta på R&B-listan och hennes dittills största framgång. I april följde en cover på Otis Reddings Respect, som blev hennes signatur. De båda låtarna fanns med på hennes första LP för Atlantic, I Never Loved A Man the Way I Love You. - hennes definitva gnombrott.

Triumfen fortsatte med albumet Aretha Arrives i augusti 1967. Året därpå följde ytterligare två album, Lady Soul där Chain of Fools och (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ingår, samt Aretha Now! med bland annat I Say a Little Prayer..

Felsatsningar och framgångar

Därpå följde ett par år av stiltje, präglade av Arethas skilsmässa samt mindre genomtänkta beslut att fria till poppubliken genom insjungningar av The Beatles och liknande.

Men därpå fortsatte de konstnärliga och publikmässiga framgångarna med album som Young, Gifted and Black 1972 och live-gospelskivan Amazing Grace 1973 (det album som sålt bäst under hela hennes karriär).

Under 1970-talet spelade Aretha in skivor i jämn takt, men de sålde allt sämre. 1980 bytte hon skivbolag igen, nu till Arista. Där fick hon sin största framgång 1985 med albumet Who's Zoomin' Who? Både titelspåret och Freeway of Love visade att souldrottningen behållit sin ställning i MTV-epoken.

Stora framgångar blev även hennes duetter med andra världsartister, i synnerhet kanske I Know You Were Waiting (For Me), som hon 1987 sjöng in med George Michael.

Planerade att lägga av - nästan

Ända sedan 1982 tingade hälsoproblem Aretha att dra ner på framträdandena, och på grund av sin flygrädsla gjorde hon aldrig några världsturnéer.

I februari 2017 sa hon att hon skulle fortsätta göra inspelningar, men lägga av med turnerandet och bara uppträda vid "vissa utvalda grejer".

Hennes sista framträdande blev den 7 november 2017 i New York, med anledning av att Elton Johns aidsfond fyllde 25 år. Samma år kom också hennes sista albumn, A Brand New Me, där hon framförde några av sina mest kända sånger med Royal Philharmonic Orchestra.

Världen sörjer souldrottningens bortgång

- Vilken ojordisk begåvning. Legendarisk, jämförbar med världens största sångare. Hon kommer bli saknad. Oersättlig, skriver rockmusikern Bob Seger på Twitter.

Hoppa över Twitterpostning

"What an other worldly talent. Legendary. Right up there with the greatest singers ever. She will be greatly missed. Irreplaceable." #QueenOfSoul #ArethaFranklin pic.twitter.com/vle4XrBExw — Bob Seger (@BobSeger) August 16, 2018

Sångerskan Bette Midler kallar Franklin den ”amerikanska populärmusikens största röst”.

- Den amerikanska populärmusikens största röst har tystnat. Vår kära Aretha Franklin har gått bort. För mig var hon ett musikaliskt fyrtorn som ledde och inspirerade med varje not. Jag älskade henne och älskar henne fortfarande. Farväl, souldrottning, skriver Bette Midler på Twitter.

Hoppa över Twitterpostning

The greatest voice in American popular music has been stilled. Our beloved #ArethaFranklin has gone. For me, she was a musical lighthouse, guiding and inspiring with every note. I loved her so and love her still. Goodbye, Queen of Soul. — Bette Midler (@BetteMidler) August 16, 2018

Ava DuVernay, regissören bakom filmerna Selma och A Wrinkle in Time, valde att citera en sångtext av Aretha Franklin för att hylla den bortgångna sångaren.

- Hennes röst och hållning var ojämförbar. Tack, Aretha Franklin.

Hoppa över Twitterpostning

“Looking out on the morning rain

I used to feel so uninspired

And when I knew

I had to face another day

Lord, it made me feel so tired

Before the day I met you

Life was so unkind

But you’re the key to

My peace of mind.”

Her voice/swagger was peerless.

Thank you, #ArethaFranklin pic.twitter.com/5gp0OP10Jf — Ava DuVernay (@ava) August 16, 2018

Skådespelaren Hugh Jackman delade scen med Aretha Franklin under teatervärldens största evenemang, Tony-galan och tog till Twitter för att hylla henne.

- En av min karriärs höjdpunkter var att sjunga med Aretha Franklin på Tonygalan. Det var en okroppslig upplevelse för mig. Hon var en av tidens största sångare. Du kommer att saknas av oss alla, skriver han.

Hoppa över Twitterpostning

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) August 16, 2018

Sångaren John Legend hyllar Franklin som världens bästa vokalist.

Hoppa över Twitterpostning

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #Aretha — John Legend (@johnlegend) August 16, 2018

- Hennes röst, hennes närvaro, hennes stil. Ingen gjorde det bättre. Hon var verkligen souldrottningen. Vi kommer att sakna dig, uppger musikern Lionel Richie i ett uttalande.

- Aretha Franklins bortgång är ett slag för alla som älskar riktig musik. Musik som kommer från hjärtat, själen och kyrkan. Hennes röst var unik, hennes pianospel var underskattat – hon var en av mina favoritpianister, skriver Elton John på Instagram.

- Låt oss alla hålla en tyst minut och tacka Aretha Franklin för hennes vackra liv, drottningen av våra själar, som inspirerade oss i många, många år. Hon kommer att vara saknad men minnet av hennes storhet som musiker och människa kommer att leva med oss för evigt, skriver Paul McCartney på Twitter.

Hoppa över Twitterpostning

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

USA:s president Donald Trump har också beklagat sig över Franklins bortgång på Twitter.

- Souldrottningen Aretha Franklin är död. Hon var en fin kvinna och hennes röst var en fantastisk gåva av Gud. Hon kommer att saknas, skriver Trump på Twitter.

Hoppa över Twitterpostning

The Queen of Soul, Aretha Franklin, is dead. She was a great woman, with a wonderful gift from God, her voice. She will be missed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Artikeln uppdateras.