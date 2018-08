Ekenäs IF är sin egen värsta fiende under hösten – ”Spelmässigt är vi bäst i serien”

Ekenäs IF har varit säsongens skrällag i fotbolls-Finland. EIF-spelarna kramar om varandra efter att laget gjort mål. Bild: Patric Westerlund / Yle

Tabellen ljuger inte. Ekenäs IF toppar sensationellt fotbollsettan. Inte var det någon förväntade sig det då serien började, säger lagkaptenen Johan Estlander.

Sjutton matcher, bara tretton insläppta mål och en enda förlust. Ekenäs IF är i pole position då den sista tredjedelen av säsongen återstår av fotbollsettan.

EIF steg så sent som hösten 2014 till division ett och de tre första säsongerna i den nästa högsta serien kämpade man främst om att undvika degradering. I år har det varit andra bullar.

– Mycket har förändrats och gått framåt. Den största skillnaden är kollektivet. Vi har ett lag där alla jobbar för laget. Alla försvarar och alla anfaller tillsammans. Det är många små saker som till slut blir något stort, säger mittfältaren Ville Sevón.



Ville Sevón är en av EIF:s trotjänare. Ville Sevón spurtar efter bollen. Bild: Yle/ Patric Westerlund

Lagkaptenen Johan Estlander lyfter fram ytterligare orsaker till EIF:s framgångar.

– Det finns kanske inte likadana topplag i år som tidigare år. Vi har också en spelartrupp med en bredd som vi inte har haft tidigare.

– Vi har andra spelartyper än vad vi har haft tidigare år. Mittfältet består av slitvargar. Förut har vi haft mycket intelligens och teknik där. Nu har vi mer löpkraft och styrka. Det har fungerat bra.

Flygande start för spanska tränarduon

Både Sevón och Estlander hyllar också det faktum att laget nu har två heltidsanställda tränare. Huvudtränaren Gabriel Garcia och assisterande tränaren Guillem Benavents har bidragit med nya fräscha idéer och spanskt fotbollskunnande.

– Då jag träffade laget för första gången såg jag många spelare som var hungriga att gå framåt i sina karriärer. Vi hade en lyckad vinter och vår vilket ledde till att vi fick en bra laganda, säger Garcia.



Gabriel Garcia har ett ettårigt kontrakt med EIF. Porträttbild på Gabri Garcia Xatart. Bild: Bubi Asplund / Yle

Ekenäs IF fick en flygande start under spanjorens ledning. Man marscherade till semifinal i finska cupen, som spelades under vintern och våren.

– Vi har bara förlorat mot två lag i år – FC Inter och AC Oulu. Det är ett ganska bra facit, påminner Johan Estlander.

– Vår spelatrupp är perfekt för det spelsätt som tränarna vill att vi ska spela på. Det ser jättebra ut.

”Ny situation för laget”

Trots framgångarna i cupen och trots att man inledde säsongen i division ett väl, så är det en skräll att EIF toppar tabellen. Inom klubben har man främst talat om att man ska gå framåt varje säsong.

– Inte var det någon som hade förväntat sig det här då serien började. Men som det känns nu så tror jag inte att vi förlorar fler matcher i år, säger Estlander.

Tränaren Gabriel Garcia betonar att det blir viktigt att hålla känslorna i styr under hösten.

– Det är en ny situation för laget. De har aldrig varit i det här läget tidigare, säger han.

Har EIF resurser för spel i ligan?

Tio omgångar återstår av fotbollsettan. Ekenäs IF möter i sina två kommande matcher tabelljumbon Klubi 04 och mittenlaget KTP.

Fansen förväntar sig att det blir full poängpott men Johan Estlander höjer ett varningens finger.

– Då vi mötte AC Kajaani förra veckan, så hade vi problem då vi hade pressen på oss att vinna. Jag hoppas att vi inom truppen ska växa så mycket att vi går ut med samma mentalitet som vi gjort i de matcher som vi varit underdog.

– Om vi gör det så kommer vi att vinna de matcherna och sluta som tabelletta i oktober.



Johan Estlander är mångårig kapten för Ekenäs IF. Ekenäs IF:s Johan Estlander med bollen. I bakgrunden syns två FF Jaro-spelare. Bild: Yle/Patric Westerlund

Drömmen om spel i ligan känns alltså inte längre som en utopistiskt tanke. Den stora frågan är om EIF skulle ha resurser att hävda sig i den finländska fotbollens finrum

Men det är inte något som spelartruppen grubblar över.

– Det skulle bli en stor grej. Och intressant. Det är många som tvivlar på att EIF skulle klara av det. Men det skulle definitivt bli en positiv grej i slutändan, säger Ville Sevón.

Om man får tro på Johan Estlander så är EIF sin egen värsta fiende under hösten. Den mentala biten kommer att avgöra om det blir avancemang eller inte.

–Spelmässigt är vi bäst i serien. Det gäller bara för den här unga truppen att hålla huvudet kallt resten av serien.

Tränarnas framtid höljd i dunkel

Hur det än slutar så har säsongen varit en fjäder i hatten för den spanska tränarduon. Deras kontrakt går ut i höst, men det är många EIF-supportrar som hoppas att de lotsar laget också nästa år.

– Då säsongen är över kan vi tänka på den saken. Just nu vill vi uppnå så mycket som möjligt. Men vi trivs i klubben, vi är väl omhändertagna och vi trivs med laget. Det är en speciell känsla, men vi kan inte tänka på nästa år just nu, funderar huvudtränaren Gabriel Garcia.