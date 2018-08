Filmrecension: The Equalizer 2 – hjärnsubstansen rinner över alla bräddar i brutalt hämnddrama

The Equalizer 2 är en film som bygger på tanken om att det finns våld som är berättigat och brott som bara kan sonas med döden. En film vars hjälte skipar rättvisa där rättsväsendet inte hinner eller förmår träda till.

Det börjar med en tågfärd genom Turkiet. I en kupé sitter en ensam man till synes försjunken i en bok. På en bänk en bit bort har en liten flicka kurat ihop sig för att sova.

När flickans far stiger upp för att göra sina vänner sällskap i restaurangvagnen reser sig den läsande mannen och styr stegen åt samma håll.

En air av hotfullhet sipprar långsamt ut över duken och det dröjer inte länge innan vi får höra orden som fungerar som den läsande huvudpersonens ledmotiv:

”Det finns två sorters smärta – den som plågar och den som förändrar.”

För publiken spelar det ingen roll vilkendera smärta det kommer att bli frågan om i restaurangvagnen – i The Equalizer 2 framkallas alla former av smärta med hjälp av en brutalitet som det gör ont att se på.

Väldigt ont.

The Equalizer bygger på en framgångsrik tv-serie med samma namn från mitten av 1980-talet. Då var det britten Edward Woodward som spelade ex-agenten Robert McCall – en medelålders man som vigt sitt liv åt att hjälpa oskyldiga genom att handgripligen se till att rättvisa skipas.