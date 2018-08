De seglar till Sydeuropa utan att kunna segla

På söndag (19.8) kastar Alfons Grönqvist och Kalle Määttä loss från hamnen i Ekenäs. Målet är Malta i Medelhavet.

Ingendera har någon större segelvana men räknar med att de lär sig under färden.

Söker omväxling och äventyr

Raseborgarna Alfons Grönqvist och Kalle Määttä fyller båda 26 år snart.

I våras avslutade Grönqvist sina studier till kulturproducent vid Arcada. Han kände då att han vill göra någonting annat en tid.

Määttä har studerat miljö- och energiteknik och jobbat två år som ingenjör.

- Själva idén kom under några arbetsdryga vintermånader och började nästan som ett skämt, förklarar han.

Båten köpte Kalle Määttä i maj och nu har han sagt upp sig från sitt jobb.

Vit segelbåt i hamn Bild: Matilda Salo / Yle

Orädda optimister

Det lilla kruxet är att ingen av dem egentligen kan segla.

Planen är att vi lär oss segla under resans lopp. ― Alfons Grönqvist

Alfons Grönqvist har knappt seglat alls medan Kalle Määttä nog har tidigare sjövana men bara ett tiotal seglatser bakom sig.

- Det har blivit lite jollesegling och så har jag varit ute med kompisars segelbåtar, förklarar Määttä som ändå har en kustskepparexamen i bakfickan.

Kajutan är rymlig och båten rustad för den långa färden. Insidan av en segelbåt, med en soffa och kök Bild: Matilda Salo / Yle

Det är med andra ord en ganska vågad och möjligen riskfylld expedition som de har framför sig.

- Planen är att vi lär oss segla under resans lopp, förklarar Alfons Grönqvist förhoppningsfullt.

Segelbåten är en 32 fot (närmare 10 meter) lång Targa 96.

Den ligger för tillfället i Jägarbackens småbåtshamn i Ekenäs men på söndag klockan 15 bär det av.

- Vi kommer inte att bege oss ut på Atlanten utan väljer kanalerna. Det innebär att vi måste ta ner masten i något skede för att rymmas genom slussar och tunnlar, säger Kalle Määttä.

Flexibel planering

Den planerade rutten går över Skärgårdshavet via Åland till svenska kusten som man sen följer söderut.

Beroende på hur vädret ser ut söker de sig sen via tyska och franska kanaler till Marseille.

- Men det får leva lite, vi har inga fasta planer. Om vi upplever att Östersjön är trevlig ännu om några veckor så kanske vi stannar där litet längre, förklarar Määttä som kan tänka sig en avstickare till Danmark.

Det går att musicera ombord. insidan av en segelbåt, med en huppari och en gitarr Bild: Matilda Salo / Yle

Den allra första biten eskorteras de unga männen av några båtar ut till Byxholmen i Ekenäs skärgård men sen ska de klara sig på egen hand.

- Visst är vi väl lite oroliga för stora vågor och när det på riktigt blir lite vind. Men då känner vi ju att vi lever, så det är fint, konstaterar han.

Deras segelbåt har värme, vatten och toalett samt GPS men ingen elektrisk utrustning.

Tio månader beräknar de unga männen vara borta.

- Eller så länge pengarna räcker.

Du kommer att kunna följa färden på Instagram och Youtube under rubriken The Art of going nowhere.

Kraftiga mistralvindar

Alfons Grönqvist och Kalle Määttä har fått oroliga kommentarer från mer garvade seglare men också goda råd, bland annat av Karisbon Magnus Svennblad som seglade ungefär samma rutt och då ända till Afrika.

- Han hade många bra poänger och goda historier.

Ett fotografi från när Magnus Svennblad reste runt med båt. En man står på en segelbåt i randig skjorta och seglarmössa. I bakgrunden finlands flagga och blått hav. Bild: Privat

Svennblad gav sig iväg 2002 och hans färd gick från Ekenäs till Tunisien med en stålbåt på 28 fot (8,5 meter).

Han hade ingen autopilot eller elektrisk utrustning med, men väl en hand-GPS.

- Då man kommer i hamn vid en hög kust mitt i natten kan det vara bra att kunna orientera sig.

Magnus Svennblad seglade ibland med gast (besättningsman) men ofta ensam och gjorde resan i etapper. Då lämnade han båten i olika hamnar bland annat i Italien och Frankrike.

Huvudsaken är att man hålls på båten. Och att man litar på den.― Magnus Svennblad, seglare

Nu har han kunnat bidra med tips om vilka rutter det lönar sig att välja vid Medelhavet; längs med italienska kusten eller över till Korsika och hellre norra än södra sidan om Sicilien.

Några förmaningar kan också vara på sin plats, i första hand när det gäller vindarna.

- Mistralvindarna kan vara jättekraftiga. Vi talar verkligt hårda vindar, säger Magnus och minns hur stora vågor sköljde in i båten.

Samtidigt vill han inte avskräcka killarna, tvärtom.

- Huvudsaken är att man hålls på båten. Och att man litar på den.

Kanaler och slussar

Att segla genom kanaler och slussar är en konst i sig och kan för en oinvigd verka litet skrämmande.

Magnus Svennblad för nu också den kunskapen vidare.

- Jag har berättat hur man lägger fast rep och sånt. Det finns kanaler med jäkla många slussar.

En bild från Magnus Svennblads resa - här är han vid ön Linosa (Italien) i Medelhavet. Ett gammalt fotografi på en segelbåt - i bakgrunden medelhavslandskap. Bild: Magnus Svennblad / Privat

Han har också påmint om vilka papper och dokument det är viktigt att ha med sig.

De stora sjökort som Svennblad själv använde har visat sig vara svåra att vaska fram i dag.

- Då klarade jag mig med fyra översiktskort, med början från norra och södra Östersjön.

Alfons Grönqvist kommer att sova i den bakre kajutan. Insidan av en segelbåt, mindre utrymme, med extra segel Bild: Matilda Salo / Yle

En stor skillnad är att han skrev loggbok under sina seglatser medan dagens seglare dokumenterar resan på sociala medier.

Att Alfons Grönqvist och Kalle Määttä nu ger sig iväg tycker Magnus Svennblad är fräscht.

- Jag tror nog att killarna kommer att få ett gott bemötande. Det är fint att dom inte planerar sönder allt. Det är bara att fara.