Historiskt jättefynd av narkotika i Mexiko – 50 ton metamfetamin hittades i djungellaboratorium

Narcos, huumekauppa ja maaginen realismi

Narcos-sarjan alussa on tekstiplanssi, jossa määritellään maagisen realismin käsite. “Maagisessa realismissa yksityiskohtaisiin, realistisiin puitteisiin tunkeutuu jotain, mihin on vaikea uskoa. Sille, että maaginen realismi syntyi Kolumbiassa, on syynsä.”