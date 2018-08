Stor skogsbrand i Salo - släckningsarbetet fortsätter inpå eftermiddagen

En omfattande skogsbrand bröt ut tidigt på fredag kväll på Riitjärventie i Salo en bit söder om motorvägen mellan Kruusila och Suomusjärvi. Släckningsarbetet pågår fortfarande.

Räddningsverket fick branden under kontroll under kvällen, men släckningsarbetet har pågått hela natten och arbetet kommer att fortsätta in på eftermiddagen, berättar den jourhavande brandmästaren.

- Branden är stor. Först trodde vi att det handlade om fyra hektar skog, nu ser det ut att vara mer än det dubbla, mellan åtta och tio hektar.

Kraftiga regnskurar gav lite lättnad i släckningsarbetet under efternatten, men rotationen av brandbilar på platsen har varit stor.

Tillsvidare har inga personskador eller skador på fastigheter uppdagats.