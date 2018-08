Attityden brast för Man United – Paul Pogba sågar egna laget efter bittra förlusten mot Brighton

Stjärnspelaren Paul Pogba var kritisk till spelarnas inställning efter Manchester Uniteds förlust borta mot Brighton i engelska Premier League i dag. Lokalrivalen City bjöd i sin tur på en målkavalkad mot Huddersfield.

Brighton gav gästande jätten Manchester United tidig chockbehandling.

Glenn Murray och Shane Duffy förde upp värdarna i 2–0-ledning inom loppet av två minuter med en knapp halvtimme på matchuret. Trots Romelu Lukades nickreducering gick Brighton till paus i tvåmålsledning tack vare Pascal Gross fullträff från straffpunkten.

Det här var tionde gången i Premier League-historien som United släppt in minst tre mål under första halvlek. Senast det hände var mot Arsenal hösten 2015.

Jose Mourinho gjorde två byten i paus och ytterligare ett efter en timmes spel, men Uniteds andra mål kom inte förrän det redan var för sent. Paul Pogba spikade slutresultatet 2–3 på straff under slutminuterna.

Mittbackarna Victor Nilsson Lindelöf och Eric Bailly hade en tung dag och stod för ett par kostsamma misstag. Framåt hade United endast två skott på mål.