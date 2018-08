Rejäl islossning för EIF som knackar på ligadörren – största seriesegern på exakt fem år efter stor show av Boakai

Ekenäs IF bjöd på hemmapubliken på imponerande målfyrverkeri söndagskvällen till ära. Division 1-ledaren sopade banan med jumbon Klubi 04 – lett av kapellmästaren Hanson Boakai.

Tidigare i veckan konstaterade Ekenäs IF:s lagkapten Johan Estlander i Yle Sportens intervju att spelarna måste lära sig hantera pressen att vinna i egenskap av serieledare, inte underdog som ofta tidigare.

– Spelmässigt är vi bäst i serien. Det gäller bara för den här unga truppen att hålla huvudet kallt, sade Estlander. Om vi gör det så kommer vi att vinna de matcherna och sluta som tabelletta i oktober.

I dag visade EIF med all önskvärd tydlighet att de vill hänga kvar i tätstriden säsongen ut – och nu börjar ligafotbollen i Ekenäs smyga sig allt närmare.

2+3 av Boakai

Framför hemmapubliken mosade EIF jumbon Klubi 04 med 5–0.

De två första fullträffarna gjordes av Atte Sihvonen, som först nickade in ett inlägg av Hanson Boakai och sedan satte in 2–0 från distans på pass av samme man.

Men Boakais uppvisning hade bara börjat.

Atte Sihvonen tvåmålskytt mot Klubi 04. Atte Sihvonen med bollen. Bild: Patric Westerlund / Yle

Strax före pausvilan slog den unga kanadensaren in 3–0 framspelad av Akseli Ollila och knappa tio minuter in på andra halvlek lyfte han stiligt in fyran. Och vem låg bakom passningen då Kevin Kauber spikade slutresultatet 5–0? Givetvis Hanson Boakai.

EIF tilldömdes även en straff med ungefär tio minuter kvar att spela men gästernas målvakt hann emellan på Jacob Bushues försök.

Efterlängtad ketchupeffekt

EIF:s succésäsong har inte kantats av stora målkalas och inför dagens kamp hade endast två lag gjort färre mål än serieettan. Men i dag brast fördämningarna ordentligt.

Senast EIF vann en officiell match med femmålsmarginal var i cupen mot NJS i mars 2015. I seriespel hände det senast mot EsPa i division 2 på dagen för fem år sedan. Bägge dessa matcher slutade 5–0.

Den senaste segern med ännu större siffror kom borta mot slagpåsen LoPa i division 2 i oktober 2012. Ekenäs IF vann den dusten med 8–0. På hemmaplan några månader tidigare segrade EIF med smått otroliga 17–0.

EIF-spelarna kramar om varandra efter att laget gjort mål. Bild: Patric Westerlund / Yle

Ytterligare goda nyheter fick EIF-lägret i kväll från Helsingfors. Serietvåan HIFK fick nämligen nöja sig med oavgjort 2–2 hemma mot AC Kajaani – efter en dramatisk avslutning.

HIFK såg ut att vara på väg mot full pott när Tuomas Mustonen gjorde 2–1 i den fjärde tilläggsminuten. Men Kajanagästerna gav inte upp och i den 97:e minuten kom 2–2 efter ett självmål av hemmalaget.

Därmed toppar EIF division 1-sammandraget med fem poängs marginal till HIFK, som spelat en match färre. FC Haka ligger trea, sex poäng bakom EIF.

Serievinnaren stiger direkt till fotbollsligan, medan tvåan kvalar. EIF – som har nio matcher kvar att avverka – spelar följande gång borta mot tabellsexan FC KTP i Kotka om en dryg vecka på måndag.

Resultat:

EIF - Klubi 04 5-0 (3-0)

28. Sihvonen 1-0

38. Sihvonen 2-0

44. Boakai 3-0

54. Boakai 4-0

73. Kauber 5-0

Publik: 878

HIFK - AC Kajaani 2-2 (0-0)

61. Ibiyomi 0-1

65. Nando 1-1

90+4. Mustonen 2-1

90+7. självmål 2-2

Publik: 1377