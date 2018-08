Simon Backman tackar frun för att han får göra karriär i Sverige – vill sätta björkarnas stad på SHL-kartan

Björklöven är en klubb som satsar uppåt, säger Simon Backman som laddar för sin andra säsong i Umeå och hockeyallsvenskan. Backman har anpassat sig till livet i Sverige trots att familjen är kvar i Villmanstrand.

Förra hösten valde Lepplaxbördige Simon Backman att lämna SaiPa efter nio säsonger och pröva vingarna i Sverige. Backman skrev på för Umeåklubben Björklöven som spelar på näst högsta serienivå.

Björklöven håller som bäst på med försäsongsträningen och tidigare i veckan tog laget färjan över Kvarken för att spela i en träningsturnering i Vasa. Om en dryg månad inleds serien i Sverige och den 34-årige Backman är taggad.

– Jag ser fram emot säsongen väldigt mycket och det ska bli kul att det drar igång på allvar igen. I Sverige är spelstilen väldigt mycket fram och tillbaka, man stannar inte till så mycket utan man kör på och tar initiativ själv för att skapa chanser.

– Jag kom ganska snabbt in i laget och ligan förra säsongen. Det är klart att allt inte fungerar direkt men bra kom jag in via träningsmatcherna, säger han till Yle Sporten.

Simon Backman spelade nio år i SaiPa. Simon Backman gjorde 666 matcher för SaiPa. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Familjen är kvar i Finland

Att Backman fick chansen är att spela i Sverige är mycket tack vare frun. Hon är kvar i Villmanstrand med parets två barn.

– På så sätt är livet lite annorlunda men de kommer över till Umeå en gång i månaden. Vissa dagar blir jobbiga men det är bara att bita ihop. Jag vill tacka min fru som låter mig hålla på med det jag vill och hittills har det fungerat bra.

– Jag är inte speciellt ung längre och tar jag ett år i taget. Nu trivs jag bra i Sverige, säger han.

Backman är redo för sin andra säsong i Björklöven. Simon Backman spelar ishockey i Björklöven. Bild: Yle/AnttiKoivukangas

Björklöven vill till SHL

Förra säsongen var ett steg framåt för Björklöven då man slutade på femte plats i grundserien och trea i kvalserien bakom Oskarshamn och Södertälje. Säsongen innan dess kämpade laget för att undvika degradering från hockeyallsvenskan.

Till nästa säsong är målet glasklart, klubben tittar uppåt och vill kriga om en plats till SHL.

– Vi har som målsättning att stiga. Björklöven är en klubb som satsar uppåt men man är ändå realistiska då det kommer till pengar, man sätter inte in hur mycket pengar som helst.

– Jag tror att Björklöven kommer att stiga och jag hoppas att det är den här säsongen, säger han.

Simon Backman spelar ishockey i Björklöven. Bild: Yle/AnttiKoivukangas

Fakta Simon Backman:

Född: 1984 i Jakobstad

Postion: Back

Klubbar: Jeppis, TPS, EfB Hockey, SaiPa, IF Björklöven

Ligamatcher i grundserien och poäng: 666/103

Matcher och poäng i allsvenskan: 50/9