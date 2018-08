Åbolands teaterskola utvidgar till Åbo - nu i egen regi

Åbolands teaterskola kommer från och med i höst att erbjuda teaterkonstundervisning i egen regi i Åbo.

I Pargas är teaterskolan inne på sitt nionde verksamhetsår och undervisningen fortsätter som förut. Precis som i Pargas kommer man också i Åbo att erbjuda grundläggande konstundervisning i teaterkonst.

Eleverna antas i den ordningen de anmäls. För de allra yngsta eleverna i årskurs ett och två erbjuds konstfostran i samarbete med Skärgårdens Kombi och Åbo arbetarinstitut. De får pröva på teater genom lek och improvisation.



Mecki Ruokolahti och Linda Åkerlund. Mecki Ruokolahti och Linda Åkerlund. Bild: Yle/Lotta Sundström

Läroplanen följs från och med årskurs tre, berättar Linda Åkerlund som är programansvarig vid teaterskolan.

- Under de gemensamma studierna får man arbeta med teater på olika sätt. Genom lek, men också med fokus på till exempel kroppsuttryck och hur man jobbar tillsammans med andra. Man bekantar sig och bekantar sig med dramatexter.

Efter de gemensamma studierna följer temastudier.

- Då kommer man in lite mera på djupet med olika saker. Första året handlar det om olika teaterformer och då får man pröva på till exempel maskteater och olika sorters fysisk teater.



Teaterskolans elever har gett över 50 teaterföreställningar under årens gång. Affischer på Åbolands teaterskolas vägg. Bild: Yle/Lotta Sundström

Andra året bekantar sig eleverna med olika delområden, såsom ljus och ljudteknik, dräkt och smink, dramaturgi och regi.

- Det sista året har man teaterhistoria och ett arbetsprov, berättar teaterlärare Mecki Ruokolahti.

Även om teaterskolan följer en läroplan vid går det bra också för äldre elever att haka på.



Harlekinmönstrad teatermask Bild: Barbro Ahlstedt/Yle

Hittills har teaterskolan haft en stadig ström av elever i Pargas, även om eleverna är aningen färre än då teaterskolan startade år 2009.

- Det finns nog ett stort intresse. Man kan säga att Pargas är en teaterort, så det är populärt här, säger Åkerlund.

Efterfrågan i Åbo

Tidigare har en lärare från Åbolands teaterskola lett teaterkurser på svenska vid Åbos unga teater. Men från och med september börjar skolan med egen verksamhet i Åbo med Gillesgården i centrum av staden som bas.

- Nu kan också för ettor och tvåor börja med teater i Åbo och det tror jag blir roligt. Vi har ofta fått förfrågningar om just grupper för yngre, berättar Ruokolahti.

Grupperna träffas en gång i veckan, 1,5 timmar per gång. Hela utbildningen omfattar 500 timmar. Anmälan för nya elever inför läsåret 2018 - 2019 pågår under tiden 20.-27.8. Gällande grupperna för de yngsta tas anmälan emot av Åbo arbetarinstitut (fr.o.m. 15.8.) och Skärgårdens kombi (fr.o.m. 21.8.)