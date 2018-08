Hundattackerna blir fler - Laura Salmela var säker på att hon skulle dö

Hundattacker blir allt vanligare i Finland. Polisen får in två anmälningar per dag och på årsnivå ca 800. Det är en klar ökning jämfört med läget för tre år sedan.

Då rapporterades 500 hundattacker. Attackerna gäller inte bara andra hundar utan också människor.

Anmälningarna har ökat år för år, säger polisen, men påpekar att alla attacker inte anmäls och syns därför inte i statistiken.

Försäkringsbolagen bekräftar trenden. Såväl If, som OP och Fennia säger att man får in flera skadeanmälningar per vecka och att hundbetten blir fler.

Laura Salmela trodde hon skulle dö

I januari 2016 var 33-åriga Laura Salmela i Vichtis på väg på kvällspromenad med sina två hundar - en belgisk malinois och en vorsteher, som fortfarande var valp.

Laura Salmela är van med hundar laura salmela Bild: Petteri Juuti/Yle

Hon skickade ett textmeddelande till sin granne före promenaden och meddelade att hon var på väg ut, och att hon önskade att grannens amstaff (amerikansk staffordshire terrier) skulle hållas inomhus.

Trots textmeddelandet uppstod ett missförstånd så amstaffen var utomhus när Laura en halvtimme senare kom tillbaka från sin promenad.

- Den gick till angrepp som en raket - först attackerades den äldre hunden och sedan valpen.

- Jag såg hur amstaffen försökte bita valpen i halsen, och jag var säker på att jag förlorar den. Jag skrek så hårt jag kunde och ropade alla svordomar jag kom på. Då angrep hunden mig i ansiktet, berättar Laura.

- Jag skrek till ägaren och bad henne dra hunden i bakbenen, bort från mig. Till slut lyckades det, men jag miste nästan halva överläppen och en del av min näsa.

Hundägarnas fel?

Vad beror det ökade antal hundattacker på? Har de finländska hundägarna tappat kontrollen över sina keldjur?

Kanske delvis, svarar Jirka Vierimaa, som är expert på djurbeteende.

- Mest handlar det nog ändå om att hundarna har blivit fler. Allt fler skaffar sig hund, säger han.

Enligt färsk statistik från Statistikcentralen har vi i dag 700 000 hundar i vårt land. Det är mer än någonsin tidigare.

Vierimaa säger att konflikter mellan hundar och människor alltid kommer att finnas. Hundägaren behöver inte alltid stämplas som ansvarslös, säger han.

Han betonar att det är viktigt att kopplet är i skick så att hunden inte kan rymma, ens av misstag. Det är också viktigt att öka hundägarnas kunskaper.

- Vissa saker måste göras rätt ändå från början då man skaffar sig en hund.

Amstaffen har dåligt rykte

Det finns vissa hundraser som anses vara mer aggressiva än andra. Amstaffen (amerikansk staffordshire terrier), som Laura Salmela blev angripen av, hör till dem.

Ett par hundra amstaffar registreras i vårt land årligen. Maarika Wallenius är aktiv inom Amstafföreningen, och hon säger att hundrasen i allmänhet är öppen och vänlig mot människor.

Maarika Wallenius har själv en amstaff, 8-åriga Rusina. Den har inte angripit någon. amstaff Bild: Petteri Juuti/Yle

- På grund av sin historia är den kanske inte alltid så social i förhållande med andra hundar, eftersom den ju har använts som kamphund, säger Wallenius.

I Norge exempelvis är hundrasen förbjuden på grund av dess påstådda farlighet. Wallenius förespråkar inte ett likadant förbud här.

- Det skulle i praktiken bli svårt att övervaka och hundar skulle börja säljas "under disk", tror hon.

Wallenius säger ändå att amstaffar inte lämpar sig för alla hundägare. Man måste vara helt medveten om vad man går in för om man skaffar sig en amstaff. Här har hundägaren ett klart ansvar.

Salmela: Det kunde ha gått värre

Det är nu två och ett halvt år sedan Laura Salmela råkade ut för hundattacken i Vichtis. Hon kom direkt in på intensivavdelningen där hon vistades i fem dygn.

På den plastikkirurgiska avdelningen var hon i åtta dygn. Hon opererades av toppkirurgen Patrik Lassus, och då man tittar på henne så ser man inte nödvändigtvis vad hon varit med om.

Hon säger själv att hon är tacksam - det kunde ha gått värre om hunden angripit hennes hals eller ögon.

Hon är inte heller bitter på sin granne eller hunden.

- Jag kände dem väl och hade till och med gullat med hunden, men nu hjälpte det inte.

Esa Koivuranta/Yle

Översättning: Sara Langh