Ny studie om salt: De flesta kan konsumera måttfulla mängder med ro

Hälsoriskerna för de flesta människor i världen ökar inte av en måttlig saltkonsumtion, visar en stor internationell studie som publicerats i den medicinska tidskriften The Lancet.

Med måttlig daglig saltdos avses maximalt 12,5 gram salt, vilket betyder drygt två teskedar (fem gram natrium). Den mängden ökar enligt studien, gjord av forskare i ett tjogotal länder, inte riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke.

Enligt studien ser salt i maten alltså inte ut att vara så farligt som man tidigare trott, och de hälsofarliga effekterna går att dämpa om man annars äter hälsosamt.



Salladsbord i skolmatsal. Bild: Yle/Lotta Sundström

Liknande resultat även i tidigare studie

– Vi vet mer och mer att vuxna individer inte behöver vara så väldigt bekymrade för saltet. Om man har uppnått medelåldern och inte äter allt för mycket salt och har normalt blodtryck så kan man ta det lugnt, då behöver man inte koncentrera sig på just det, utan i stället se till att man i största allmänhet äter en nyttig kost med mycket grönsaker, säger professorn i medicin Annika Rosengren vid Sahlgrenska akademin som ansvarat för Sveriges del av undersökningen

Studien bekräftar resultat från en två år gammal undersökning där 130 000 personer från 49 länder följdes upp - den påvisade att saltrestiktioner hade positiv hälsoinverkan endast på personer med högt blodtryck.

Den tidigare studien varnade tvärtom för att ett för litet saltintag kan få skadliga effekter på många människors hälsa.

Reaktionerna inom forskarvärlden lät inte vänta på sig: Bland annat hjärthälsoorganisationen The American Heart Association anklagade brittiska The Lancet för att publicera undermåliga forskningsresultat.

Gamla sanningen om kopplingen salt-högre blodtryck håller

Trots att den nya studien stöder forskningsresultatet om att de flesta människor inte behöver bekymra sig för sitt saltintag kullkastar den inte sambandet mellan salt och högt blodtryck.

Salt höjer blodtrycket, och enligt forskarna bär livsmedelsindustrin ansvaret för det salt människor får i sig av färdiglagad mat, bröd, pålägg med mera.



Broilersoppa i mikroförpackning. Bild: Yle/Rolf Granqvist

Kineser får i sig mycket natrium

Även för dem som får i sig mer salt visade det sig att hälsoriskerna inte nödvändigtvis måste vara förhöjda, uppger professor Annika Rosengren som ansvarat för Sveriges del av studien

Studien omfattade 94 000 personer i åldern 35-70 år från 18 olika områden i världen som följdes upp i åtta års tid.

Det enda land i studien där en stor majoritet, 80 procent, fick i sig mer än fem gram natrium per dag var Kina, med förhöjd frekvens av hjärtinfarkt och stroke som följd.



Små kinesiska rätter delas ut i en restaurang Bild: Yle / Björn Ådahl

I övriga länder låg majoritetens konsumtion på tre till fem gram natrium per dag. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar max två gram natrium, American Heart Association ligger ännu lägre, på 1,5 gram per dag.

Sverige är det enda västeuropeiska landet med forskare i studien, som letts från Kanada. Övriga länder har varit Argentina, Bangladesh, Brasilien, Chile, Colombia, Filippinerna, Förenade Arabemiraten, Indien, Iran, Kina, Malaysia, Pakistan, Polen, Saudiarabien, Sydafrika, Tanzania, Turkiet, Zimbabwe samt ockuperat palestinskt territorium.