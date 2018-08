WHO slår larm: Mässling drabbar betydligt fler än tidigare i Europa

En vaccinmotståndare i Italien under en demonstration år 2017.

Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om en oroande utveckling för mässlingen i Europa i år. Under det första halvåret smittades över 41 000 barn och vuxna.

Antalet smittade är avsevärt större än vanligt. Under årets första hälft har fler smittats än under någon tolv månaders period under hela årtiondet.

- Det vi ser är en dramatisk ökning både i fråga om smittade och fall där sjukdomen brutit ut, säger WHO:s Europachef Zsuzsanna Jakab.

Hon efterlyser åtgärder i alla europeiska länder, främst att skapa immunitet via vaccinering.

WHO pekar ut sju länder

Bland 53 europeiska länder som är med i ett program mot mässling har 43 lyckats förhindra mässlingsepidemier, konstaterar WHO, men tillägger att immuniteten inte är tillräckligt omfattande i de övriga länderna.

WHO nämner sju länder där fler än ettusen barn och vuxna har smittats under det här året, nämligen Frankrike, Georgien, Grekland, Italien, Ryssland, Serbien och Ukraina.

Just Ukraina är det land som har drabbats hårdast, med över 23 000 fall. Det är bara 1000 fall färre än i hela Europa i fjol.

Mässling är mycket smittsamt och sprids snabbt bland ovaccinerade personer.