Sami gillade Metallica och Scorpions men sedan blev det Lasse Stefanz och Matz Bladhs

Ibland kan livet ta överraskande vändningar och knappast anade Sami Nylund i Tenala att han en dag skulle jobba med dansband då han satt i sitt tonårsrum och Metallica dånade ur högtalarna.

Det hela började med en fallfärdig lada på gården i Prästkulla i Tenala. Året var 1999 och Sami Nylunds pappa skulle fylla 50 år. Det var sommar och man tyckte att det skulle vara fint att fira i den gamla byggnaden så den rustades upp och renoverades.

När firandet var över var det någon som föreslog för Karl-Erik Nylund att han bra kunde börja ordna danser där istället för att låta ladan stå tom. Med åren utvecklades verksamheten och han vågade ta risken och satsa på allt kändare band från Sverige.

Vädret har stor betydelse

De mest populära banden som Lasse Stefanz och Mats Bladhs drog långt över tusen personer till Torparrian. För tio år sedan gick Karl-Erik i pension och sonen Sami tog tillsammans med sin fru Mari över verksamheten. Karl-Erik dog för åtta år sedan.

- Den största utmaningen under alla dessa år har naturligtvis varit att hitta band som drar folk till platsen, konstaterar Sami Nylund.

Trots att själva dansgolvet är under tak så har också vädret en stor betydelse för publikmängden, men det är också av stor betydelse hur många andra stora evenemang som är på gång i trakten.

Snälla och sympatiska stjärnor

Det som gör jobbet lättare är i alla fall att de stora kända banden inte lider av några divaleter. Tvärtom så har Nylund enbart positiva upplevelser av att ha dem som gäster.

- Inget av de band som vi har haft här så har någonsin kommit med några märkliga krav. Vi fixar mat och övernattning och alla har varit nöjda med de arrangemangen, berättar Nylund.

Tidigare har Nylund arrangerat i medeltal 6 danser per sommar på Torparrian men i år blir det några färre.

- Det finns en liten svacka i intresset för tillfället, det stämmer. Vad det beror på vågar jag inte säga men jag ser nog ändå väldigt ljust på framtiden för dansbandsmusik i våra trakter, säger Nylund.

Olle Jönsson från Lasse Stefanz som i en intervju har berättat att de uppträtt på en plats där man dansade bland kossorna som betade på ängen. Det var Torparrian. Lasse Stefanz solist Olle Jönsson Bild: WWW.MERMUSIK.SE / Anna Neah Deutgen

Pop bland ungdomar

Även om marknadsföringen ännu går via traditionella tidningsannonser och affischer så säger Nylund att genomslagskraften via sociala medier hela tiden ökat och det ser man framför allt på den unga publiken. Och trots att man har en bild av att det enbart är plus 40-åringar som gillar dansband så stämmer det här inte riktigt.

- Nej vi har faktiskt massor med ungdomar som kommer till våra danser. Endel kommer för att dansa och endel kommer för att träffa sina kompisar. Många gillar musiken och många till och med att dansa till den, konstaterar Nylund.

I tiderna var Nylund själv en stor heavy-fantast som gillade Scorpions och Metallica men med åren har musiksmaken ändrat och idag hör låten En gammal man med Matz Bladhs till favoriterna.

- Jag tycker faktiskt det är fina ord i dansbandsmusiken och det är så härligt då folk blir på gott humör och det bästa är att se glada miner och glada människor på dansgolvet på Torparrian, säger Sami Nylund.

Dansbandskväll i Yle Vega onsdag 22 augusti med start kl 17.30