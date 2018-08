Ösregnet dränkte Neziris och Mäkeläs hopp om toppresultat – däremot ny enorm rekordputsning av EM-skrällöparen

Bild: All Over Press / Vesa Pöppönen

Det blev väntade segrar för Nooralotta Neziri och Kristiina Mäkelä i friidrottens GP-tävlingar i Villmanstrand, medan Janica Rauma glänste på sidodistans. I damernas spjut sågs ett verkligt världsresultat.

Hällregnet över Kimpinens sportplan i Villmanstrand lugnade sig passligt till damernas 100 meter häck på torsdagskvällen. Men den kraftiga skuren hade hunnit störa förberedelserna, och tiderna blev mediokra.

Nooralotta Neziri hade inte den mest lyckade accelerationen men kom igen och passerade sina konkurrenter under loppets andra halva. Neziri vann med tiden 13,21 före Tysklands Nadine Hildebrand på 13,30.

– Jag är nöjd över segern, det var mitt tydliga mål säger Neziri, vars finländska rekord lyder 12,81, i Yles tv-intervju.

– Det kändes jättebra på förhand – fram till ösregnet som drog in under uppvärmningen. Spikskorna simmade i vattnet. Som tur regnade det inte under själva loppet, men kroppen kändes kall och styv.

Reetta Hurske kom trea med tiden 13,39 medan Finlands tredje EM-löpare Annimari Korte gav ett sent återbud på grund av att hon inte ville riskera något inför Sverigekampen. Hon skriver på Twitter att alla löpare frös och var genomblöta efter uppvärmningen.

Neziri och Hurske lär i praktiken vara klara för Sverigekampen, medan Korte och Lotta Harala gör upp om den tredje platsen. Harala var fyra i Villmanstrand på 13,57.

Mäkelä: Helt bra comeback

En annan av Finlands toppfriidrottare i Berlin, Kristiina Mäkelä, stördes likaså av regnet. Hon vann tresteget med resultatet 13,75 men blev över en halv meter från sitt personliga rekord.

– Förhållandena var besvärliga. Efter regnet hade jag först svårt att hitta stegmärket på nytt och jag fann inte riktigt i något skede rätt känsla. Ändå helt bra comeback till tävlingsbanorna, inte lönar det sig att deppa, säger EM-nian.

Irina Vaskouskaja från Vitryssland slutade tvåa med resultatet 13,53 före Esbo IF:s Kira Kytölä på 13,12 och Vasa IS Sanna Nygård på 12,55. Ingen kom i närheten av personliga toppnoteringar.

Tio sekunders förbättring – igen

Två löpare som bjöd på ett par av de mest glädjande – och överraskande – blåvita prestationerna i Berlin visade sig på styva linan också i Villmanstrand.

Oskari Lehtonen var med i stafettlaget på 4 x 100 meter som sprang finländskt rekord två gånger om och kom in på en sjätte plats i EM-finalen. Nu besegrade han några starka britter, bland dem den färska juniorvärldsmästaren Jona Efoloko, och blev endast en hundradel från sitt personbästa med 20,89.

– Ett bra och balanserat lopp. Jag kände mig lite trött under uppvärmningen, men fick till en avslappnad prestation. Jag var nära att krokna på slutet men lyckades hålla farten uppe även om tekniken brast, säger Lehtonen.

Janica Rauma missade finalen i Berlin trots rekordet. Janica Rauma. Bild: EPA-EFE / Srdjan Suki

Janica Rauma lyckades liksom Lehtonen ypperligt. 32-åringen – som i sin mästerskapsdebut förbättrade sitt rekord med över tio sekunder på 3000 meter hinder i Berlin – var i dag vass på 5000 meter.

Alisa Vainio och Valeriya Zhandarova från Georgien gick in på det sista varvet en god bit framför Rauma, som passerade konkurrenterna i den sista kurvan och korsade mållinjen på tiden 16.02,24. Hon kapade nästan tio sekunder från sitt personbästa.

– Alisa stack då vi kanske löpte lite sakta. Eller det kändes inte sakta för mig, men enligt klockan var det sakta. Jag tänkte att hon skulle lätta på takten efter ett tag men fortsatte bara ösa på, så jag var tvungen att spurta, beskriver Rauma de sista varven.

Fin båge i spjut

I damernas spjuttävling fick Tatsiana Khaladovitj till en riktigt fin träff. Vitryskan kastade 66,59 i den andra omgången och tog en överlägsen seger närmast före Lettlands Lina Muze (61,19) och Finlands EM-representant Jenni Kangas (58,91).

Endast fem damer i världen har nått längre i sommar – en av dem Khaladovitj själv. Hon förbättrade det vitryska rekordet till 67,47 i juni och ligger fyra på världslistan bakom Kathryn Mitchell (68,92), Christin Hussong (67,90) och Huihui Lyu (67,69).

Khaladovitj slutade i egenskap av regerande Europamästare på femte plats i Berlin. Dagens trea Kangas var tolva i EM.

Samtliga resultat från Villmanstrand hittas här.