Skådespelerskan Asia Argento förnekar sexuellt övergrepp - hävdar att hennes avlidne pojkvän Anthony Bourdain betalade anklagaren

Den italienska skådespelaren Asia Argento nekar till anklagelserna som hävdar att hon utsatt barnskådespelaren Jimmy Bennett för sexuella övergrepp när han var 17 år.

Argento uppger att hon aldrig hade någon form av sexuellt förhållande med mannen som anklagar henne för övergreppen. Enligt henne var det hennes bortgångne pojkvän, kändiskocken Anthony Bourdain, som uppmanade henne att betala Bennett.

I ett uttalande berättar Argento att Bourdain såg den före detta barnskådisen Jimmy Bennett som en "farlig person" och att betalningen var ett sätt att "sympatiskt hantera Bennetts krav på hjälp".

Hon säger sig vara "djupt chockerad och sårad" efter att ha läst "falska nyheter" om fallet.

- Jag förnekar och motsätter mig innehållet i artikeln av New York Times, uppger hon.

En talesperson för New York Times svarade:

- Vi är säkra på trovärdigheten i vår rapportering som baserar sig på bekräftade dokument och ett flertal källor.

Frontfigur i #metoo-rörelsen

Argento har varit i spetsen av "metoo-rörelsen" och häftigt anklagat den före detta filmproducenten Harvey Weinstein för övergrepp och våldtäkt samt talat ut om problemen med sexuella övergrepp i underhållningsindustrin.

New York Times var först ute med nyheten i början av veckan. Enligt anklagelserna ägde övergreppet rum på ett hotell i Kalifornien 2013. Vid tidpunkten var Jimmy Bennett 17 år gammal.

Argento och Bennett lärde känna varandra under inspelningen av filmen "The Heart is Deceitful Above All Things" när han spelade hennes son, han var sju år gammal vid inspelningen av filmen.

Filmen skrevs och regisserades av Argento och berättar historien om en ensamstående mamma vars pojkvän våldtar hennes son.

Kallade varandra "mamma" och "son"

Efter filmen uppehöll Argento och Bennetto kontakten och hade ett nära förhållande. I både intervjuer och på sociala medier kallade de varandra "mamma" och "son".

Enligt Bennett anlände han till hotellet i Kalifornien 2013 tillsammans med en familjemedlem. Argento bad familjemedlemmen att avlägsna sig så att hon kunde vara ensam med honom. I hotellrummet gav hon honom alkohol och visade honom anteckningar som hon skrivit.

Därefter kysste hon honom, knuffade honom ner på sängen, tog av honom byxorna och började ge honom oralsex. Därefter satte hon sig på honom och paret hade samlag. Sedan bad hon honom att knäppa några bilder.

Efter den påstådda incidenten publicerade Argento ett fotografi på Instagram med texten "den lyckligaste dagen i mitt liv, återförenad med Jimmy Bennett" och tillade att "Jimmy kommer att vara med i min nästa film och det är ett faktum".

Bennett träder fram

Efter en några dagar lång mediecirkus kring fallet har Bennett nu valt att träda fram och uttala sig om incidenten som inträffade för fem år sedan.

Enligt honom var han "för rädd och skämdes" för att träda fram tidigare.

- Då trodde jag att det fortfarande fanns ett stigma kring att vara i den situationen som en man. Jag trodde inte att folk skulle förstå händelsen, som inträffade ur en tonårspojkes synvinkel, säger han i ett uttalande till New York Times.

Enligt honom började han återuppleva traumat efter övergreppet när Argento började träda fram i strålkastarljuset som en kämpe för sexuella rättigheter till följd av #metoo-rörelsen.

- Jag berättade först inte min historia, eftersom jag valde att hantera saken privat med personen som gjort mig illa, säger han.

Skådespelarna slöt ett avtal där Argento betalar 380 000 dollar till Bennett under en 1,5 års period.

Bennett tjänade som barnskådespelare 2,7 miljoner dollar under fem år innan det påstådda övergreppet 2013.

Sedan dess har hans inkomst sjunkit till 60 000 dollar per år, vilket enligt Bennett beror på traumat som övergreppet skapade.

Textmeddelanden och bilder

Avtalet förbjuder inte parterna från att tala om anklagelserna, men det förhindrar Bennett från att dra Argento inför rätta.

Avtalet förbjuder också Bennett från att offentliggöra en bild av de två skådespelarna. New York Times har fått tag på bilden som sägs vara en selfie av Argento och Bennett i en säng den 9 maj 2013.

Tidningen valde att inte publicera bilden, men den har hamnat i händerna på andra nyhetsorganisationer som publicerat bilden tillsammans med textmeddelanden som påstås vara skrivna av Argento.

I textmeddelandena medger Argento att hon haft sex med Bennett.

- Jag hade sex med honom. Det kändes konstigt. Jag visste inte att han var minderårig förrän jag fick utpressningsbrevet, lyder ett av meddelandena.

Polisen involverad

Polisen i Los Angeles uppgav i måndags att man skulle kontakta Bennett för att utreda eventuella brott.

Anklagelsernas uppkomst gör Argentos framtid som domare på Italiens tävlingsprogram X Factor osäker.

Bolaget bakom serien, Sky Italia, har uppgett att de kommer att kapa banden till Argento om anklagelserna visar sig vara sanna.

På tisdagen meddelade Argento också att hon valt att ställa in sin medverkan i den holländska musikfestivalen Le Guess Who?, som äger rum i november, skriver Billboard.

Källor: Variety, Hollywood Reporter, New York Times, Billboard