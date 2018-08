Vad är Vi drar till skogs för en kampanj?

Vi drar till skogs och skyddar allemansrätten! Det finns all anledning att fira skogen, eftersom skogen är finländarnas käraste naturform och en källa till hälsa och frid. En grund för vår urgamla relation till skogen är att vi har världens mest omfattande allemansrätt, alltså rätt att dra till skogs.

Yle firar skogen och allemansrätten med kampanjen Vi drar till skogs med start på den finska naturens dag 25.8.2018. Kampanjen avslutas med Vi drar till skogs-veckan 1-7.10.2018.

Skydd för allemansrätten

Ett mål för kampanjen Vi drar till skogs, är att få in allemansrätten på Unescos lista över immateriellt kulturarv.

För att komma in på listan måste det vara en tradition som medborgarna uppskattar och använder aktivt. Därför vill kampanjen att alla berättar hur ofta de drar till skogs under perioden 24.9-7.10.2018.

Om vi tillsammans visar att allemansrätten är viktig för oss och i flitig användning, kan vi sedan ansöka om att komma in på Unescos lista.

Att komma in på världsarvslistan skulle ge ett starkt tilläggsskydd åt allemansrätten, som många av oss bara tar som självskriven.

Ansökningsprocessen sköts av Suomen Latu, och flera olika naturorganisationer från Finland och hela Norden samlas bakom projektet.

Dra till skogs på olika vis

När man talar om att dra till skogs eller om allemansrätten kommer man ofta först att tänka på bär- och svampplockning.

Skörden från skogen är visserligen nog något vi kan tacka allemansrätten för, men bara en liten del av vår rätt att dra till skogs!

Allemansrätten ger oss rätten till många vardagligheter: Varje hundpromenad i skogen, simtur i naturen, skidning och roddtur, allt varande i naturen, på områden vi inte äger, är möjligt tackvare allemansrätten.

Kampanjen Vi drar till skogs ger många olika möjligheter att dra till skogs, och alla grundar sig på allemansrätten.

Hela Yle drar till skogs

Vi drar till skogs på den finska naturens dag 25.8 när kampanjen Mitt träd och jag börjar samla in bilder och berättelser om våra käraste träd.

Skogen kommer också att synas mer och mer på Yles kanaler och plattformar fram till Vi drar till skogs-veckan 1-7.10.2018.

TV1 sänder i september en nyproducerad serie om träd, som vi aldrig har sett dem tidigare, Elävät puut (De levande träden) med start 9.9.2018.

Under Vi drar till skogs-veckan kulminerar kampanjen och då syns skogen och kampanjen i program som Strömsö, Efter nio och många finskspråkiga program.

Många program sänds under Vi drar till skogs-veckan från Evo nationalpark, som är en av de största skogarna i södra Finland.

Under veckan kan man följa med programmet i skogen via en direktsändning på Arenan, men också Yle Vega kommer att sända från Evo under ett par dagar.

Du är inte ensam i skogen

Den som rör sig i skogen är inte ensam, utan omgiven av levande träd. Ett träds liv är så långsamt och så annorlunda att det kan vara svårt att begripa för en människa.

Det har funnits träd i hundratals miljoner år, människan bara i några hundratusen år.

Träden har fått sina speciella egenskaper genom sitt långa, långsamma och stillastående liv. Träden vet utan ögon och öron vad som händer omkring dem och minns utan hjärna.

TV-serien Elävät puut (Levande träd) -jämför trädens speciella liv med människans evolution, ekologi och beteende, samt hittar en gemensam grund för vår utveckling.

Vår och trädens gemensamma strävan att hållas vid liv möjligast länge, behovet att fortplanta sig, behovet av att kämpa mot konkurrenter och att dessutom göra allt detta möjligast smart.

Nästa gång kan man hälsa på träden med ännu större respekt när man drar till skogs.

Häpnadsväckande många av oss har ett eget, särskilt träd

Häpnadsväckande många av oss har ett eget, särskilt träd. Ett träd från vår barndom, ett träd som är ett minnesmärke över någon viktig händelse, närskogens mest levande träd eller ett träd som man alltid måste röra.

De här träiga vänskapsrelationerna är möjliga för att vi har rätt att gå till skogs, rätt att känna att ett träd, som vi inte alls äger, ändå är vårt.

Under temat Mitt träd och jag -samlar vi in berättelser om de här träden. Du kan delta från 25.8.2018.

Bilderna och berättelserna kommer man sedan att kunna se på svenska.yle.fi och bilderna blir också en utställning på skogsmuseet Lusto.

Längs stigarna i fyrtio nationalparker

Allemansrätten att dra till skogs behöver inte utnyttjas ensam. Vi drar till skogs-kampanjens terränglöpningsdel, som startade redan i våras, skapar nya rutter till 40 nationalparker och erbjuder också turer i grupp.

Delta till och med 7.10, standard

Vi drar till skogs!

Skogen och naturen är alltid närvarande i våra liv. Genom nästan varje fönster får man syn på ett träd, och skogen skymtar sedan lite längre bort.

Det är fint att rätten att gå ut i skogen är så vardaglig för oss, att man inte ens kommer att tänka på allemansrätten.

Men att ta allemansrätten för given kan också vara ett hot. Om man inte minns sina rättigheter kan man inte försvara dem.

Om allemansrätten kommer med på Unescos världsarvslista förplikigar det staten Finland att skydda den.

Låt oss alltså dra till skogs, älska träd, notera våra turer i Vi drar till skogs-räknaren och skydda allemansrätten också för framtida generationer.

Använd din rätt att dra till skogs!

Det här är en översatt version av Tiina Klemettiläs artikel Mikä on Mennään metsään kamppanja.