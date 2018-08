Vegatoppen är tillbaka igen - rösta här!

Vegatoppen har vaknat ur sin sommardvala och två färska låtar tävlar om en plats på den finlandssvenska hitlistan som fortfarande domineras av Erik-André Hvidstens oratorium Skymning, gryning.

Dansbandet Guns rosor utmanar med kärlekslåten Du är min och countrymusikern Risto Tammilehto med vänner utmanar med sommarlåten En varm sommardag.

Vegatoppen är tillbaka igen efter ett längre sommaruppehåll och nu också med en ny sändningstid. Från och med nu sänder vi utmanarintervjuerna på torsdagar kl 17.30 och själva Vegatoppen sparkar igång direkt efter kl 18.

Vi fortsätter precis som tidigare med två hungriga utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Dansbandet Guns rosor utmanar med ballad

Guns rosor med rötter i Karleby med omnejd har de senaste åren fått en allt större publik. Med devisen ett ungt dansband med mogen musik har dansbandet i sommar spelat inför en rekordpublik.

Nu utmanar bandet med kapellmästaren Herman Hagnäs i spetsen med nya låten Du är min. Bandet beskriver den som en somrig och vacker kärleksballad i countrystil. Perfekt för ett älskande par vid sommarstugan.

Risto Tammilehto utmanar med en countryrocklåt

Risto Tammilehto med vänner är aktuella med låten En varm sommardag. En låt han tycker hör till de mest genuina countryrocklåtar som gett ut i Finland på länge.

Låten är en bra påminnelse om den fantastiska sommar vi haft, säger låtskrivaren och gitarristen Erkki Kuuttila.

För att friska upp minnet presenterar vi här hur artisterna placerade sig på Vegatoppen innan sommarpausen.

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen vecka 18

1. (1) Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 15,25 %

2. (2) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 14,58 %

3. (NY) Mendelsson / Låta mer som Tommys: 13,90 %

4. (6) Mandys Nyckel / Have You Seen: 10,51 %

5. (5) Tomas Fantz / Honky Tonk Angel: 10,17 %

6. (4) Elna Romberg / Belong: 9,15 %

7. (3) Susann Sonntag / Tårar faller ner: 8,81 %

8. (8) Billybirds / I´m Coming Home: 7,46 %

Vegatoppen kör igång torsdag 30.8.2018 kl. 18:03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17:30. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

