Finansminister Scott Morrison Australiens nya premiärminister - Malcolm Turnbull avgick frivilligt inför Liberala partiets ordförandeval

Finansminister Scott Morrison (till höger) utsågs något överraskande till Australiens premiärminister efter Malcolm Turnbull som avgick under tryck Finansminister Scott Morrison (till höger) utsågs något överraskande till Australiens premiärminister efter Malcolm Turnbull som avgick under tryck Bild: EPA-EFE/MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT