Sonja Kjellmans dotter gifte sig överraskande och det ville hon dela med sig av i Tongåvan

En av de få regniga dagarna i juli hälsar jag på hos Sonja Kjellman i Munsala. Hennes hälsningar hörs nu och då i Tongåvan men hemma lyssnar de varje fredag på programmet, om de inte är ute på arbetsresa.

Tongåvan har hängt med i Sonjas liv så länge hon minns.

På fredagarna kopplar hon och hennes man av, äter gott och lyssnar på Tongåvan. I hemmet i Frankrike lyssnar de via webben.

En annorlunda hälsning

Hälsningarna som de skickar i Tongåvan brukar oftast gå till familjemedlemmarna. Tidigare i höst kom det en hälsning som var rätt så speciell:

"Mimosa Kjellman och Oskar Ström skickade ut inbjudan till förlovningsfest, festen skulle hållas i parets trädgård senaste fredag.



Sen så visade sig att det blev bröllop. Alla inbjudna blev så att säga tagna på säng. Nu har vi hämtat oss från chocken och vill på detta sätt skicka bröllopsgratulationer samt lycka och välgång åt brudparet Ström.

Önskelåten är med Björn Skifs och Agnes: When you tell the world you are mine.

Och det är brudens föräldrar Sonja och Tomas Kjellman i Jakobstad som sänder hälsningarna."

Jag blev så chockad men nu känns det fint ― Sonja Kjellman

Gästerna kom till festen och Sonja ville föra in en blombukett åt dottern, men blev uppmanad att inte gå in i huset. Hon förstod ingenting.

- Jag undrade nog varför Oskar var så uppklädd och hade en blomma på barmen, minns hon.

Men det blev snabbt klart att det inte var en förlovningsfest de kommit till, utan ett bröllop.

- Jag blev så chockad, likaså Oskars mamma. Tårarna bara rann, berättar hon.

Hon säger att det tog några dagar att fatta vad som hade hänt men att det nu känns fint.

Företagare i trettio år

Sonja och hennes man Tomas har varit gifta i 33 år och har sedan 1988 varit företagare. De importerar lantbruksmaskiner och reservdelar till maskinerna. Företaget finns i Ytteresse och även i Pirkkala som ligger i Tammerfors.

Företaget servar bönder i Finland och ställer upp i princip dygnet runt, berättar Sonja.

För tillfället är de engagerade i att bygga ett fritidshus åt sig på en klippig, vacker strandtomt i Kanäs, som hör till Munsala i Nykarleby.

grusväg Bild: Yle/Camilla Andelin

Att hitta till deras hus var ingen enkel match för navigatorn hittade inte den nybyggda grusvägen. Men ett telefonsamtal hjälpte mej att hitta fram.

Tomten köpte de för fyra år sedan och nu byggs huset. Fasaden borde bli färdig i höst och under vintermånaderna byggs huset klart på insidan.

För tillfället bor de i Jakobstad. De har också hus i södra Frankrike där de spenderar tid så ofta de hinner.

Sonja förevisar nybygget Sonja Kjellman förevisar husbygge Bild: Yle/Camilla Andelin

Till familjen Kjellman hör två döttrar och två svärsöner, och två barnbarn, och inte att förglömma mopsen Kenzo.

Då det blir tal om Sonjas musiksmak kan hon inte nämna någon speciell genre, hon gillar det mesta. Men hon gillar speciellt mycket romantisk musik.

- Jag vill gärna tillägna min make och bästa vän, Tomas, en fin låt: From this moment med Shania Twain. Den har så jätte vacker text, säger hon.