HIFK har rätat ut flera frågetecken – och vågar fortfarande drömma om ett eget hem: "Det är inte våra färger eller spelare på väggarna i Tölö"

För tillfället ligger HIFK två poäng efter täten i fotbollens division 1. Men laget har redan ställt in siktet på att spela i ligan nästa säsong. Planerna för både ekonomin och spelartruppen är redan på det klara – och drömmen om ett eget fotbollsstadion lever också.

Nio matcher – och ett eventuellt ligakval. Så mycket återstår av årets fotbollssäsong för Helsingfors IFK:s del.

Året i division 1 har nästan gått enligt planerna. Det enda, milt sagt överraskande hindret har visat sig var Ekenäs IF, som för tillfället toppar tabellen två poäng före Helsingforskamraterna.

På planen kan mötet mellan lagen den 23 september i Ekenäs bli avgörande. Men också i kulisserna kämpar HIFK hela tiden. Men för första gången på länge ser också den ekonomiska biten hoppingivande ut.

– Det är klart att vi inte har blivit mångmiljonärer ännu, men det går. Vi håller på och snackar med moderklubben och med ägare om hur vi kunde stärka vår förhoppningsvis kommande ligasäsong och de kommande fem åren, så att vi skulle få en riktigt stabil bas, berättar styrelseordförande Christoffer Perret för Yle Sporten.

HIFK:s Christoffer Perret. Christoffer Perret, ordförande för HIFK-fotboll. Bild: Mikael Oivo / Yle

Perret sticker inte under stol med att klubben räknar med att stiga upp tillbaks till ligan redan i år.

– Ettan är inte en lätt plats ekonomiskt. Det är samma kostnader nationellt (som i ligan reds.anm.). Men det intresserar inte publiken, media och sponsorer på samma sätt, så det är klart vi vill till ligan, säger Perret.

Hurudana planer finns det för att bygga ekonomin så att den skulle stå på ett stabilare botten?

– Vi har diskussioner på gång som bäst med vissa av våra nuvarande ägare om de skulle stiga in och ta ett större ansvar. Det är på gång och torde klarna inom en månad ungefär.

Så du känner dig optimistisk för tillfället?

– Jo, helt klart! Signalerna har varit väldigt positiva för att samla ihop ett gäng personer med HIFK-anknytning, inte någon enskild stor extern ägare utan ett HIFK-gäng som skulle på flera axlar bära klubbens ekonomiska bas. Det tror jag går vägen också om vi inte skulle ta oss till ligan, säger Perret.

Drömmen om ett eget stadion hann nästan redan bli sann

HIFK har också redan länge gått och drömt om ett eget hem – ett eget fotbollsstadion. Drömmarna finns fortfarande där och är till och med närmare än någonsin.

– Helsingfors stad bjöd redan in oss för att titta på en tomt i Södervik nära Fiskehamnen och Sörnäs, men staden bestämde sig ändå för att tomten inte lämpade sig för oss, berättar Perret.

– Det är förstås viktigt för oss att det inte byggs var som helst utan det ska finnas bra trafikförbindelser och att det är ett ställe där det går att utveckla annan sorts verksamhet. Det är svårt att leva på enbart fotboll. Inte snurrar en stadion på 20 matcher per år, fortsätter han.

HIFK-klacken under ett Helsingforsderby på Tölö fotbollsstadion. Våld på fotbollsmatchen HIFK-HJK Bild: All Over Press

Enligt Perret rör sig de nuvarande planerna om en stadion med en publikkapacitet på 6000-8000 personer.

– Det är det som våra samarbetspartners önskat. Läktarkapaciteten kan också ökas för t.ex. konserter. Själva vill vi ha ett tak. Det skulle betyda att vi kan spela där också i dåligt väder, berättar Perret.

För tillfället huserar HIFK på Tölö fotbollsstadion, mer känd som HJK:s hemmastadion.

– Just nu hyr vi in oss ett år i taget, just eftersom vi hela tiden väntar på stadens offert. HJK och stadionbolaget är helt klart intresserade av att ha oss där. De har gett oss helt okej villkor, berättar Perret.

– Det handlar mest om den där känslan. När vi bjuder in våra affärsgäster så är det HJK:s spelare på väggarna och HJK:s färger överallt. Det känns inte som att vi bjuder in någon till vårt eget hem, tillägger han.

Bygger truppen "smart"

Men först och främst ska HIFK ta sig tillbaka upp till fotbollsligan. Där är målet att för en gångs skull kunna undvika bottenstriden. Perret har också klart för sig hur klubben ska lyckas med det.

– Det kommer att vara ett annorlunda, men konkurrenskraftigt lag, säger Perret.

HIFK tränar. Tomi Maanoja, HIFK. Bild: Mikael Oivo / Yle

– Vi vill helt enkelt bygga smart. Vi vill satsa på yngre spelare än vi gjort tidigare. Vi vill bygga ett lag som kan utvecklas och bli ännu bättre. Vi vill inte bränna pengarna på att skaffa dyra spelare under några års tid. Vi vill vara en kraft att räkna med också om tre eller fem år, förklarar han.

Sin nästa match spelar HIFK på måndag då Haka kommer på besök.