Påven Franciskus i Irland - katolska kyrkans pedofilskandaler dominerar besöket

Påven Franciskus inledde ett två dagar långt besök i Irland på lördag vid lunchtid då hans Alitalia flyg "Herden nr 1" landade i huvudstaden Dublin.

Påvens besök domineras av de mångtaliga, världsomspännande skandalerna kring präster som har utnyttjat barn sexuellt.

Skandalerna blev högaktuella igen efter att en omfattande rapport i delstaten Pennsylvania, lade fram bevis på att över 300 katolska präster hade utnyttjat över tusen barn i flera årtionden.

Åklagarna som gav ut rapporten underströk samtidigt att det här bara var toppen på isberget eftersom de flesta fall och offer aldrig kunde klarläggas.

Påven skrev nyligen ett öppet brev till alla katoliker, där han fördömde skandalerna.

Många katoliker ansåg att det var alltför lite, alltför sent och att han borde ha lagt fram en konkret handlingsplan mot biskopar och kardinaler som skyddade pedofilpräster genom åren.

Påven skall under sin första besöksdag på lördag delta i ett familj-evenemang i Dublin, men han ska också träffa personer som har utnyttjats och trakasserats av katolska präster som barn.

Han åker därefter till västra Irland, där han i morgon håller

en stor utomhus-mässa inför en halv miljon människor.

Den katolska kyrkan är fortfarande en stor del av samhället, men den står inte längre i centrum ― Leo Varadkar, första öppet homosexuella premiärministern i Irland

Irland har förändrats

Besöket är historiskt för det är första gången på 39 år som en påve besöket en av de mest katolska länderna i världen.

Påven Johannes Paulus den andre besökte Irland år 1979, då han fick ett entusiastiskt mottagande, men mycket har hänt sedan dess.

År 1979 var preventivmedel, samkönade äktenskap och skilsmässor ännu olagliga.

Aborter reglerades då med ytterst sträng lagstiftning men abortlagarna liberaliserade betydligt i år efter en folkomröstning i maj då ja-sidan fick 66 procent av rösterna.

Irland är inte heller längre så trofast katolskt som år 1979, 2,7 miljoner, eller tre fjärdedelar av irländarna, beräknas ha sett påven med egna ögon.

Denna gång blir uppslutningen inte så stor och entusiastisk men man väntar sig ändå minst en halv miljon deltagare i söndagens utomhusmässa i Mayo i västra Irland.

Vaxdocka som avbildar påven bärs fram på vaxmuseum i Dublin inför påvens Irlandsbesök. Vaxdocka som avbildar påven bärs fram på vaxmuseum i Dublin inför påvens Irlandsbesök. Bild: AFP / Lehtikuva

Katolska kyrkan inte längre i centrum

- Den katolska kyrkan är fortfarande en stor del av samhället, men den står inte längre i centrum som för 40 år sedan, säger premiärminister Leo Varadkar, som i fjol blev Irlands första öppet homosexuella ledare.

Påven träffar president Michael D. Higgins och Varadkar på lördag i Dublin och premiärministern har lovat att han då tar upp skandalerna som också har skakat Irland i allra högsta grad.

- Irland har förvandlats till helt annan plats under de senaste fyrtio åren och vår relation till katolska kyrkan har förändrats mycket framför allt på grund av så många avslöjanden om pedofilfall, tillägger Varadkar i en intervju för BBC.

En halv miljon biljetter har alltså delats ut inför söndagens mässa och även en del demonstranter väntas delta för att protestera mot påven och den katolska kyrkan.

Franciskus tros inte få ett så entusiatiskt mottagande som Johannes Paulus den andre år 1979 då tre fjärdedelar av irländarna såg påven med egna ögon Franciskus tros inte få ett så entusiatiskt mottagande som Johannes Paulus den andre år 1979 då tre fjärdedelar av irländarna såg påven med egna ögon Bild: EPA-EFE/WILL OLIVER

Protester men också glädje

En medborgargrupp som kallar sig "Say Nope To The Pope" (Säg nej till påven) har snappat upp ett stort antal biljetter som gruppens anhängare inte kommer att använda.

Många irländare är trots allt glada över påvens besök.

- Jag är förtjust över att han kom. Jag tror att det innebär en stor förändring jämfört med alla dåliga nyheter för katolska kyrkan under de senaste åren. Det ger en möjlighet att att fira lite och att se var vi befinner oss för ögonblicket, säger Dublinbon Kyle

O'Sullivan.

Helen Cary som också bor i Dublin kräver att påven vidtar konkreta åtgärder för att lösa problemen inom kyrkan.

- Han är välkommen som gäst men han måste vidta åtgärder och inte bara upprepa banaliteter om vi ska han någon respekt för kyrkan. Du har tappat bollen och nu måste du ta upp den och göra det rätta för annars har kyrkan ingen framtid, anser Helen Carey.