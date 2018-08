Skydda allemansrätten - kom med i kampanjen Mitt träd och jag

Kampanjen Mitt träd och jag samlar bilder och berättelser om våra käraste träd under perioden 25.8-7.10.2018. Kampanjen är en del av helheten Vi drar till skogs, vars mål är att få in allemansrätten på Unescos lista över immateriellt kulturarv.

Kampanjen Mitt träd och jag vill beskriva varför naturen, skogen och enskilda träd är så viktiga för finländarna. Man fäster sig vid träd, man följer med när de växer och de är alltid närvarande. Dela din berättelse med andra! Vem som helst kan delta i kampanjen genom att antingen skicka in en bild och en berättelse via blanketten i slutet av den här artikeln, eller på sociala medier under hashtaggen #mitträdochjag.

Berättelserna delas också i våra samarbetspartners sociala medier (bl.a Forststyrelsen, Suomen Latu, Finlands naturskyddsförbund). När kampanjen är avslutad samlas de finaste bilderna till en fotoutställning på Finlands skogsmuseum Lusto.

Målet är att få allemansrätten till Unescos lista över immateriellt kulturarv.

Så här deltar du: 1. Ta en bild av dig och ditt träd.

2. Berätta i bildtexten varför trädet är viktigt för dig.

3. Dela bilden på Instagram eller Facebook med hashtaggen #mitträdochjag och #minäjamunpuu

ELLER

4. Skicka in bilden med blanketten nedan

Bilderna används enbart i samband med Vi drar till skogs-kampanjen. Fotografens namn nämns alltid vid bilden. När du skickar in bilden och berättelsen godkänner du att Yle använder dem på alla plattformar samt delar din bild på sociala medier i samband med kampanjen. Bilderna och berättelserna blir också en utställning på Finlands skogsmuseum Lusto och de samlas i Finska litteratursällskapets arkiv. De arkiverade bilderna publiceras inte utan fotografens tillstånd.





Artikeln är en omarbetad version av motsvarande artikel på finska av Kukka Ström