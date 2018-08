F1-experten hyllar Bottas superba upphämtning – men totalsågar Ferrari: ”Deras fadäser drabbar oftast Räikkönen”

Bild: Christian Bruna / EPA-EFE / All Over Press

Kimi Räikkönens lopp visade sig vara kört redan efter tidskvalet. Kimi Räikkönen. Bild: Christian Bruna / EPA-EFE / All Over Press

Mercedes ska känna sig nervösa nu. Det är Fredrik af Petersens slutsats efter Sebastian Vettels uppvisning på Spa-Francorchamps på söndagen. Men allt är inte frid och fröjd i Ferrari. Stallets miss i tidskvalet kostade dem en dubbelseger, tror han.

Belgiens grand prix fick en högdramatisk inledning då det redan i den första kurvan small till ordentligt. Tur i oturen att ingen blev skadad, påpekar Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens.

– Man kan nog säga att det någon som har en skyddande hand över tävlingen. Kraschen i den första kurvan kunde ha slutat på helt annat sätt. Som tur är var det bara materiella skador och ingen skadade sig. När man ser att bilar och vrakdelar flög i luften så blir man lite nervös. Men som sagt, inga personskador. Det är viktigast utav allt, konstaterar af Petersens.

Den största förloraren i kraschen? Kimi Räikkönen. Finländaren tvingades efter några om och men avbryta tävlingen efter att ”så gott som allt” i bilens bakända gått sönder, som Räikkönen själv beskrev situationen för C More under loppet.

– Den som tjänade mest på Kimis otur var utan tvekan Lewis Hamilton. Jag tror inte att Lewis kunde ha hållit Kimi bakom sig, så överlägsen som Sebastian Vettel var. Kimi skulle ha varit lika överlägsen. När jag såg Sebastian starta så hann jag redan förbereda mig på en dubbelseger för Ferrari, säger af Petersens.

Sebastian Vettel var klart snabbare än Lewis Hamilton i Belgien. Sebastian Vettel jagas av Lewis Hamilton. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Det går inte att förbise att det var stallets eget fel att Räikkönen fanns mitt i smeten då olyckan var framme i den första kurvan. Ferrari missade totalt i tidskvalet, vilket ledde till att Räikkönen föll ner till sjätte plats.

Skulle han ha startat längre upp i fältet skulle han inte ha varit med i kraschen, påminner också af Petersens.

– Det är inte första gången som Ferrari gör bort sig och det har nästan alltid drabbat Kimi. Jag vet inte vad herrarna på kommandobryggan tänker. De ska vara medvetna om att de hinner med ett varv till. Jag håller fullständigt med – skulle han ha fått en chans till så skulle han ha varit i topp tre, säger han.

– Men trots fadäsen så är det helt otroligt av Kimi att hålla det lugnet som han gjorde – åtminstone utåt sett. Han gjorde verkligen skäl för sitt smeknamn ”ismannen”. Ingen aning om han skällde ut gubbarna efter tidskvalet, men på depån såg han lugn ut, fortsätter han.

"Bottas lopp var fantastiskt bra"

Det var klart i dag att åtminstone Lewis Hamilton inte kunde rå på Sebastian Vettel, men deras helg var ju inte ändå en totalflopp då Valtteri Bottas gjorde ett bra lopp. Hur skulle du själv summera Mercedes grand prix?

– Du säger att Valtteri gjorde ett bra lopp, jag skulle kalla det otroligt och fantastiskt bra. Okej, ett par bilar försvann ur racet i krocken i första kurvan men hans körning var helt superb. Outstanding. Perfekt. Vem vet hur det skulle ha gått om han hade fått starta högre upp, frågar sig af Petersens och ger själv svaret på tankenöten:

– Han kunde ha slagit Lewis. Jag tycker att Lewis var blek i dag. Inte den förare vi är vana att se. Bottas var den klart bättre Mercedes-föraren i dag.

Valtteri Bottas fick jobba upp sig från startruta nummer 17. Valtteri Bottas i farten. Bild: xpbimages.com / All Over Press

"Det skulle inte förvåna mig om det skulle se likadant ut på Monza"

Nästa deltävling går på Ferraris hemmaplan på Monza. Lewis Hamilton medgav redan före den belgiska deltävlingen att motorkraften också där kommer att vara avgörande. Det skriver af Petersens under.

– Monza är också en snabb bana. Just nu verkar det som om Ferrari hittat något som gör att deras motorer är lite snabbare – och då menar jag inget regelvidrigt. Både Mercedes och Ferrari har ingenjörer som sitter och jobbar med att utnyttja reglerna till max.

– Men vi såg i dag att Ferrari var klart snabbare. Det skulle inte förvåna mig om det skulle se likadant ut på Monza. Det är också en snabb bana med långa rakor. Mercedes ska vara lite nervösa, slår af Petersens fast.

Ferrari-jubel att vänta också på hemmaplan, tror Fredrik af Petersens. Sebastian Vettel sprutar champagne. Bild: xpbimages.com / All Over Press

Ur finländskt perspektiv är Monza speciellt intressant då Ferrari förväntas avslöja vem som kommer att ratta stallets andra bil den kommande säsongen på hemmaplan. Spekulationerna i media talar om fortsatt förtroende för Räikkönen, men hur går snacket på depån?

– Ryktet säger att Kimi kommer att få fortsätta, men det som har gjort det hela lite osäkert är Sergio Marchionnes bortgång för några veckor sedan. Han ville ha bort Kimi, men det finns en annan grupp inom stallet som vill behålla honom, förklarar af Petersens.

– Men den informationen jag har fått är att det verkar vara ett litet vakuum i beslutsfattandet hos Ferrari just nu, i och med att man har så många nya chefer. Ingen vet riktigt vem som ska göra vad. Det verkar som om ingen vågar ta det sista beslutet att lägga fram kontraktet så att Kimi kan skriva på det. Alla sitter och väntar på att någon ska göra något.

– Men de insatta jag talat med tror att Kimi kommer att förlänga. När det blir officiellt vet ingen.