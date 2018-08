Komediförfattaren och dramatikern Neil Simon död

Den amerikanska dramatikern och manusförfattaren Neil Simon har avlidit. Han blev 91 år gammal.

Han var en av de kändaste Broadwaydramatikerna och blev känd för sin kombination av drama och humor - till exempel i pjäser som "The Odd Couple," "The Goodbye Girl" och "Lost in Yonkers".

Han skrev över 40 pjäser, och gjorde stor succé både på Broadway och i Hollywood.

Neil Simons komedier handlade ofta om medelklassen i New York.

Bland hans verk kan nämnas Barefoot in the Park (1963; ”Barfota i parken”, film 1967), The Odd Couple (1965; ”Omaka par”, film 1968), Plaza Suite (1968; ”Plaza Svit”, TV-film 1987) och Lost in Yonkers (1991, film 1993).

Den framgångsrika musikalen The Goodbye Girl (1993) bygger på filmen ”Sa jag adjö när jag kom?” (1977).

Han fick flera priser och utmärkelser - bland annat Pulitzerpriset 1991 för sin pjäs ”Lost in Yonkers”.

Simon var gift fem gånger - två gånger med skådespelaren Diane Lander.

Källor: Reuters, Nationalencyklopedin