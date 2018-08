Skadefri David Carlsson njuter av tillvaron i GBK: "Det är nästan lite roligt att spela fotboll nu"

Fotbollsfinland och speciellt Åland minns David Carlsson med värme. Den sympatiske svenske målskytten skapade rubriker under 00-talet i ligan, men som 35-åring har han igen hittat sig själv i en nyckelroll som målspottare i GBK i division två. Ett GBK som likt Carlsson just nu spelar en otroligt bra fotboll.



"Its a great day for football! A great day!"

Det är GBK-mittbacken Lawrence Smith som skriker ut de orden när laget genomför sin uppvärmning inför fredagskvällens seriematch mot Vasa IFK.

En uppvärmning som präglas av åska, ösregn och tidvis hagel samt kraftiga vindar som för den kännspaka doften av krut in över ett glest befolkat Centralplan i det för veneziansk afton laddande Karleby.

Lagen kommer till match från diametralt olika förutsättningar.

GBK ångar på i toppen av zon C med siktet inställt på avancemangskval medan Vasa IFK inte vunnit en match sen den 26 maj.

– Jag önskar jag hade någon hemlighet att delge, men det finns ingen. Vi har just nu ett lag som jobbat tillsammans under ganska lång tid. Vissa killar har kommit och gått och kommit tillbaka men i allmänhet är det ganska långt samma spelare som gjort jobbet under flera år och det börjar ge resultat, säger spelande tränare Chris Corcoran som för dagen inleder på bänken.