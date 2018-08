Dålig laganda under EM oroar landslagsfriidrottarna – ”Jag hade osäkra människor i min närhet”

Finland blev i år för första gången i mannaminne utan en medalj i EM i friidrott. Landslagsstjärnorna efterlyser nu satsningar på att höja lagandan i samband med stortävlingar. Den mentala biten har en enorm betydelse, säger trestegshopparen Kristiina Mäkelä.

Noll medaljer och tre poängplatser. Saldot var Finlands sämsta genom tiderna i ett friidrotts-EM.

Nu talar landslagsidrottare ut för Yle Urheilu. Den gemensamma nämnaren i trestegshopparen Kristiina Mäkeläs, diskuskastaren Sanna Kämäräinens och häcklöparen Annimari Kortes kritik är bristen på laganda.

Ytterligare landslagsidrottare har bekräftat anonymt för Yle att stämningen i landslaget lämnar en del att önska.

– Lagandan saknades totalt. Vi gjorde inget tillsammans som ett lag under EM. Även om det är en individuell gren, så finns det kraft att hämta ur ett lag om man hanterar situationen rätt. Den mentala biten har en enorm betydelse. En liten nyans kan vara en stor sporre, säger Kristiina Mäkelä.

Landslagsfriidrottarna hävdar att det inte skapades någon som helst laganda inom EM-truppen i Berlin.

Tidtabellen var stram och det arrangerades inga gemensamma tillställningar för laget. Idrottarna kom och gick, vilket ledde till att de finländska deltagarna inte lärde känna varandra.

– Jag är oerhört oroad över att lagandan inte anses vara så viktig att man skulle satsa på att höja den under en stortävling, säger Sanna Kämäräinen.

Den stora merparten av de finländska friidrottarna reste till Berlin två dagar före sina respektive tävlingar. Man återvände hem på morgonen efter den egna grenens final.

Somliga ville stanna i Berlin längre än så för att heja på sina lagkamrater och skapa internationella kontakter. Enligt friidrottsförbundets träningschef Jorma Kemppainen var det möjligt att stanna i Berlin på egen bekostnad.

Nooralotta Neziris tränare Petteri Jouste berättar för Ilta-Sanomat att det skulle ha kostat 15 000 euro extra att ha truppen i Berlin under hela EM.

Sanna Kämäräinen och Annimari Korte valde att stannade på tävlingsorten på egen bekostnad.



Kämäräinen hävdar att det inte nödvändigtvis krävs extra resurser för att skapa en bättre laganda. Hon förespråkar gemensamma tillställningar och ett gemensamt utrymme där idrottarna kan umgås.

– Det heter ofta att det är viktigt att man har annat än tävlingen att tänka på. Under stortävlingar är det svårt då man inte har något annat utrymme att vistas i än hotellrummet. Tidigare har vi haft vardagsrum där vi kunnat umgås med varandra.

– Det är viktigt att idrottarna känner sig trygga. Att det är lätt att anlända och vara tillsammans.

En del av de finländska friidrottarna upplever att ingen brydde sig om hur de mår under EM.

– Jag märkte att jag hade osäkra och missnöjda människor i min närhet. Det stör koncentrationen inför den egna tävlingen, säger Mäkelä.

Träningschefen Jorma Kemppainen försvarar sig och säger att han jobbade från morgon till kväll. Han hade helt enkelt inte tid att arrangera evenemang för laget.

Han hävdar också att stämningen i den finländska truppen var god. De idrottare som Yle Urheilu har intervjuat påstår, i sin tur, att det inte ens hann uppstå något som kan kallas för laganda.