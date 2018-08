Depression höll svensk VM-medaljör borta i sju år – nu är han tillbaka, men nobbar Sverigekampen: ”Måste tänka på mentala hälsan”

Linus Thörnblad har gjort en fantastisk comeback till friidrottsplanerna efter att gått in i väggen för sju år sedan. Men i helgens landskamp mot Sverige i Tammerfors kommer han inte att delta.

Vårvintern 2006 vann Linus Thörnblad VM-brons i höjdhopp inomhus i Moskva, vilket han följde upp med EM-silver i Birmingham följande vinter. Utomhus blev det bland annat en femte plats i VM 2009 samt två fjärdeplatser i EM.

Den sista av dem, som 25-åring i Barcelona 2010, blev också hans sista. Åtminstone tillsvidare.

Linus Thörnblad drabbades av utmattningsdepression och sov som mest 16 timmar om dagen. Efterhand har han fått grepp om vardagen – och i sommar kom också comebacken till friidrottsbanorna.

Och Thörnblad återvände på bästa möjliga sätt. Hans första tävling var de svenska mästerskapen i Eskilstuna förra helgen och 33-åringen kammade hem guldet.